Más Información

Salinas Pliego reacciona a baile de estudiantes con réplicas de armas en Michoacán; “la nueva escuela mexicana”

Salinas Pliego reacciona a baile de estudiantes con réplicas de armas en Michoacán; “la nueva escuela mexicana”

¿Quién es Sarah Mullally, primera mujer al frente del arzobispado de Canterbury?

¿Quién es Sarah Mullally, primera mujer al frente del arzobispado de Canterbury?

Derrame de petróleo en el Golfo de México; ¿qué especies marinas se ven afectadas por la expansión del crudo?

Derrame de petróleo en el Golfo de México; ¿qué especies marinas se ven afectadas por la expansión del crudo?

Pensión Hombres Bienestar 2026: ¿Cómo registrarse al programa de CDMX?; conoce el paso a paso

Pensión Hombres Bienestar 2026: ¿Cómo registrarse al programa de CDMX?; conoce el paso a paso

México convierte en electricidad el gas natural excedente de Texas

México convierte en electricidad el gas natural excedente de Texas

El en el Golfo de México, que se alertó por primera vez a inicios de marzo en Pajapan, Veracruz, se ha extendido a lo largo de 630 kilómetros de litoral —de acuerdo con organizaciones ambientalistas—, tiñendo del oscuro color del crudo las costas desde Tabasco y hasta la frontera de Veracruz con Tamaulipas.

Este incidente, que de acuerdo con ambientalistas, no se ha tratado con los lineamientos que se indican en el Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas (PNC), el cual está vigente desde 2023 y es administrado por la Secretaría de Marina (SEMAR), continúa dejando afectaciones para las comunidades costeras que dependen de la pesca y el turismo, como para los ecosistemas marinos que conforman el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México.

Lee también

La organización Greenpeace señaló que el derrame de petróleo se extiende en Tamiahua, Tuxpan, y Cazones, afectado el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. Los daños suman un total de 630 kilómetros de línea de sota. Foto: Cortesía Greenpeace/ Cuartoscuro
La organización Greenpeace señaló que el derrame de petróleo se extiende en Tamiahua, Tuxpan, y Cazones, afectado el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. Los daños suman un total de 630 kilómetros de línea de sota. Foto: Cortesía Greenpeace/ Cuartoscuro

Crean mapa interactivo del derrame de petróleo en el Golfo de México

La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, junto con elementos de las comunidades afectadas, han creado un mapa en el que se pueden rastrear las zonas perjudicadas por este siniestro.

El mapeo interactivo muestra las zonas donde se ha reportado el derrame, áreas en las que se han llevado a cabo misiones de limpieza y las que continúan sin recibir atención.

El trabajo colectivo también muestra las diversas especies de flora y fauna que se han visto afectadas por el derrame de chapopote, según reportes de locales.

Lee también

Mapa realizado por la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México junto con las comunidades y colectivos afectados por derrame petrolero. Foto: Captura de pantalla.
Mapa realizado por la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México junto con las comunidades y colectivos afectados por derrame petrolero. Foto: Captura de pantalla.

¿Qué especies marinas se ven afectadas por el derrame de petróleo en el Golfo de México?

De acuerdo con el mapa de la Red Corredor Arrecifal, estas son las especies marinas que se han visto afectadas por el derrame, y los lugares donde se reportaron:

Tortuga marina

  • Playa de Mecayapan
  • Las Barrillas, Coatzacoalcos
  • Punta Puntilla, Ángel R. Cabada
  • Playa Toro Prieto
  • Playa Tortugas, Boca del Río
  • Playas de Coatzacoalcos
  • Playa La Bamba, Veracruz
  • Playa Gaviota, Boca del Río
  • Playa Sur-Barra de Cazones
  • Arrecife Lobos
  • Barra de Cazones
  • Playa Barra Sontecomapan

Delfín

  • Playa Ejido Guillermo Prieto
  • Playa frente Isla del Amor

Pelícano

  • Playa de Cotzacoalcos

Manatí

  • Río Coatzacoalcos

Manglares

  • Laguna Ostión-Río Huazatlán
Más de 2400 elementos atienden derrame de crudo en Veracruz y Tabasco; SEMAR ha atendido más de 223 km de playas. Foto: Especial.
Más de 2400 elementos atienden derrame de crudo en Veracruz y Tabasco; SEMAR ha atendido más de 223 km de playas. Foto: Especial.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]