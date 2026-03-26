Derrame de petróleo en el Golfo de México; ¿qué especies marinas se ven afectadas por la expansión del crudo?

El derrame de petróleo en el Golfo de México, que se alertó por primera vez a inicios de marzo en Pajapan, Veracruz, se ha extendido a lo largo de 630 kilómetros de litoral —de acuerdo con organizaciones ambientalistas—, tiñendo del oscuro color del crudo las costas desde Tabasco y hasta la frontera de Veracruz con Tamaulipas.

Este incidente, que de acuerdo con ambientalistas, no se ha tratado con los lineamientos que se indican en el Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas (PNC), el cual está vigente desde 2023 y es administrado por la Secretaría de Marina (SEMAR), continúa dejando afectaciones para las comunidades costeras que dependen de la pesca y el turismo, como para los ecosistemas marinos que conforman el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México.

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La organización Greenpeace señaló que el derrame de petróleo se extiende en Tamiahua, Tuxpan, y Cazones, afectado el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. Los daños suman un total de 630 kilómetros de línea de sota. Foto: Cortesía Greenpeace/ Cuartoscuro

Crean mapa interactivo del derrame de petróleo en el Golfo de México

La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, junto con elementos de las comunidades afectadas, han creado un mapa en el que se pueden rastrear las zonas perjudicadas por este siniestro.

El mapeo interactivo muestra las zonas donde se ha reportado el derrame, áreas en las que se han llevado a cabo misiones de limpieza y las que continúan sin recibir atención.

El trabajo colectivo también muestra las diversas especies de flora y fauna que se han visto afectadas por el derrame de chapopote, según reportes de locales.

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Mapa realizado por la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México junto con las comunidades y colectivos afectados por derrame petrolero. Foto: Captura de pantalla.

¿Qué especies marinas se ven afectadas por el derrame de petróleo en el Golfo de México?

De acuerdo con el mapa de la Red Corredor Arrecifal, estas son las especies marinas que se han visto afectadas por el derrame, y los lugares donde se reportaron:

Tortuga marina

Playa de Mecayapan

Las Barrillas, Coatzacoalcos

Punta Puntilla, Ángel R. Cabada

Playa Toro Prieto

Playa Tortugas, Boca del Río

Playas de Coatzacoalcos

Playa La Bamba, Veracruz

Playa Gaviota, Boca del Río

Playa Sur-Barra de Cazones

Arrecife Lobos

Barra de Cazones

Playa Barra Sontecomapan

Delfín

Playa Ejido Guillermo Prieto

Playa frente Isla del Amor

Pelícano

Playa de Cotzacoalcos

Manatí

Río Coatzacoalcos

Manglares

Laguna Ostión-Río Huazatlán

Más de 2400 elementos atienden derrame de crudo en Veracruz y Tabasco; SEMAR ha atendido más de 223 km de playas. Foto: Especial.

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