Beca Rita Cetina 2026: ¿qué hacer si no descargaste tu comprobante de registro?; entérate aquí

El periodo de registro a la Beca Rita Cetina para nivel primaria concluyó el pasado jueves 19 de marzo. Este programa del gobierno federal, impulsado la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), otorgará 2 mil 500 pesos anuales por beneficiario a familias con niñas, niños y/o adolescentes inscritos en cualquier grado de primaria.

Ya que el cierre de inscripciones se dio hace una semana, se calcula que las autoridades correspondientes hayan comenzado el proceso de revisión de los datos proporcionados por las y los tutores de los menores. Tras la validación y la notificación a quienes hayan sido seleccionados, se espera que la entrega de tarjetas se realice en mayo y junio, con la expectativa de que el recurso económico esté disponible en julio y agosto, justo a tiempo para el inicio de un nuevo ciclo.

Este programa tiene como objetivo principal disminuir la deserción escolar por falta de recursos en las familias del país, proporcionando un apoyo económico, que se pretende sea destinado para la compra de uniformes y útiles escolares.

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Este programa está dirigido a familias con niñas, niños y/o adolescentes inscritos en nivel primaria en todo México. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿Qué hacer si no descargaste tu comprobante de registro a la Beca Rita Cetina para nivel primaria?

Para aquellos padres, madres y/o tutores que completaron el registro de uno o más estudiantes a la Beca Rita Cetina 2026, pero no descargaron el comprobante que se arroja al finalizar el proceso, hay una manera sencilla y rápida de recuperarlo.

Únicamente debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa al portal oficial : https://www.becaritacetina.gob.mx/

: Inicia sesión con tu cuenta Llave MX

Accede a la sección de " Mis registros "

" Selecciona el apartado de " Beca Rita Cetina "

" Busca la opción "Descargar comprobante"

Descarga el archivo en PDF y guárdalo en algún espacio digital seguro. De preferencia, también imprímelo lo antes posible, para tenerlo en versión física y envíalo a algún correo electrónico de confianza como respaldo.

Recuerda que el comprobante es de suma importancia en este proceso y es tu respaldo en caso de que necesites realizar cualquier aclaración o gestión relacionada al apoyo económico.

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