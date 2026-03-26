¿Cómo es Pokémon Center?; hombre mata con cuchillo a empleada en tienda de Tokio

Un hombre armado con un cuchillo atacó a una mujer dentro de una tienda de Pokémon en el centro de Tokio y posteriormente se quitó la vida, informaron autoridades japonesas este jueves.

Elementos policiales se movilizaron de inmediato a un concurrido centro comercial tras recibir una llamada de emergencia que advertía sobre una agresión con arma blanca.

De acuerdo con los reportes, la víctima —quien laboraba en el establecimiento— fue herida en el cuello. La tienda se localiza en el segundo nivel del complejo Sunshine City, un edificio que concentra locales comerciales y oficinas.

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Posteriormente, el agresor se hirió en el cuello con el mismo cuchillo, informó la policía de Tokio. Tanto él como la mujer fueron trasladados al hospital en estado crítico; sin embargo, más tarde se confirmó que ambos fallecieron.

Las autoridades señalaron que el caso continúa bajo investigación y que, por el momento, no se cuenta con mayor información.

Por su parte, la cadena pública japonesa NHK reportó que los clientes salían apresuradamente del lugar, mientras que trabajadores de negocios cercanos optaban por bajar las cortinas como medida preventiva.

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Ante ello, la cuenta oficial de Pokémon dio a conocer que el lugar permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

“Pedimos sinceras disculpas por la gran preocupación y los inconvenientes que esto ha causado a todos”, se lee en el comunicado.

¿Cómo es Pokémon Center?

El Pokémon Center Mega Tokyo es una tienda oficial gigantesca dedicada a Pokémon, pensada como una experiencia inmersiva para fans.

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Foto: Google Maps

Se ubica aproximadamente a 3 minutos a pie de la estación Higashi-Ikebukuro de la línea Yurakucho del metro de Tokio.

“Fieles al espíritu Pokémon, nuestros productos están elaborados con la mejor calidad y presentan diseños exclusivos”, se lee en el sitio oficial de la tienda.

En Japón, más de una docena de Pokémon Centers físicos atienden a los fans de Pokémon, con sucursales adicionales en Singapur y Taiwán. En Japón, Pokémon Center es una cadena minorista nacional que ofrece una amplia gama de productos Pokémon en las principales ciudades japonesas y centros de transporte.

Con información de AP

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