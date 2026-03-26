Este jueves, se anunció la incorporación de Fox McCloud, famoso personaje de Nintendo, a la película Super Mario Galaxy, causando furor en redes sociales.

Por medio de la plataforma X, la cuenta oficial de la cinta dio a conocer la sorprendente noticia.

“¡A rockear! Fox McCloud se une a la película de Super Mario Galaxy, solo en cines a partir del 1 de abril”, se lee en la publicación.

Let's rock and roll! Fox McCloud joins The Super Mario Galaxy Movie, only in theaters April 1. Get tickets now. pic.twitter.com/13pRQ2yEah — The Super Mario Galaxy Movie (@supermariomovie) March 26, 2026

¿Quién es Fox McCloud?

Fox McCloud es un zorro antropomórfico de color rojo y figura central de la saga Star Fox. A lo largo de la historia, no es raro que algunos personajes —especialmente sus enemigos— confundan su nombre con el del propio equipo. Además de ser un hábil piloto, destaca como combatiente, explorador y líder del escuadrón Star Fox.

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Fox es hijo de James McCloud, quien durante su niñez le inculcó la importancia de la perseverancia. Ya en su etapa como cadete en la Academia de Corneria, recibió la devastadora noticia de la muerte de su padre, quien habría sido asesinado por el científico Andross tras ser traicionado por Pigma Dengar. La emboscada resultó fatal para el equipo original, y solo Peppy Hare logró escapar con vida, llegando a Corneria en condiciones críticas a bordo de su Arwing.

Como único sobreviviente, Peppy alentó a Fox a tomar el mando del equipo y reconstruirlo. Aunque al inicio no se sentía listo para asumir tal responsabilidad, decidió formar un nuevo grupo reclutando al piloto Falco Lombardi y al ingeniero Slippy Toad.

Así nació la nueva alineación de Star Fox, un equipo de mercenarios que, si bien trabaja por recompensa, elige sus misiones con el propósito de proteger la justicia en el sistema Lylat.

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