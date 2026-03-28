Luna Rosa 2026: ¿cómo ver la Luna llena de abril?; conoce estos consejos prácticos

Las primeras noches de abril se verán iluminadas por la llamativa Luna Rosa 2026. Esta Luna llena será la primera desde el inicio de la primavera, dándonos a todos los amantes de los astros la oportunidad perfecta para mirar hacia arriba y deslumbrarnos con el esplendor del satélite, que en esta época, trae el mensaje de renovación y florecimiento.

De acuerdo con Star Walk, el portal especilizado en estronomía, la Luna Rosa será protagonista en el cielo nocturno desde la noche del 31 de marzo y hasta el 2 de abril. Podrá apreciarse a partir de que oscurezca, durante toda la madrugada y hasta que los primeros rayos de luz vuelvan a aparecer.

La Luna Rosa 2026 llegará a su momento de máximo esplendor el 1 de abril a las 8:11 de la noche (horario del centro de México).

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Conoce algunos consejos prácticos para observar la Luna Rosa de abril 2026. Foto: Imagen creada con IA

¿Cómo ver la Luna Rosa 2026 en México?

A pesar de que la Luna Rosa 2026 alcanzará su pico en la noche del 1 de abril, podrá verse completamente iluminada desde la noche previa y hasta el día siguiente después de su máximo esplendor, ofreciendo vistas magníficas.

Ya que se trata de una Luna llena, se espera que su visibilidad sea clara y a simple vista, por lo que no es necesario el uso de binoculares o telescopios, pero sí se recomienda verla bajo cielos despejados.

Otro tip para disfrutar de este evento de la mejor manera es alejarse de la contaminación lumínica 15 o 20 minutos antes de que la Luna Rosa conquiste el paisaje nocturno.

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La Luna Rosa es uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. Foto: IA

Otros consejos prácticos para ver la Luna Rosa de abril de 2026:

Consulta el pronóstico del clima , a fin de estar preparado.

, a fin de estar preparado. Asegúrate de abrigarte bien , pues en las noches puede refrescar o ponerse bastante frío.

, pues en las noches puede refrescar o ponerse bastante frío. Mira hacia el cenit.

Evita tener contacto con luces brillantes antes de observar la luna, como los teléfonos móviles.

tener contacto con antes de observar la luna, como los teléfonos móviles. Busca lugares sin edificios o árboles altos que estorben o bloqueen la vista del paisaje.

o que estorben o bloqueen la vista del paisaje. Si vas a acampar o verla desde un lugar remoto: cuenta con elementos esenciales como farolillos rojos, comida, bebidas calientes y sillas para estar más cómodo.

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