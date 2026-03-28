Luna Rosa 2026: ¿cómo ver la Luna llena de abril?; conoce estos consejos prácticos

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Las primeras noches de abril se verán iluminadas por la llamativa . Esta Luna llena será la primera desde el inicio de la primavera, dándonos a todos los amantes de los astros la oportunidad perfecta para mirar hacia arriba y deslumbrarnos con el esplendor del satélite, que en esta época, trae el mensaje de renovación y florecimiento.

De acuerdo con Star Walk, el portal especilizado en estronomía, la Luna Rosa será protagonista en el cielo nocturno desde la noche del 31 de marzo y hasta el 2 de abril. Podrá apreciarse a partir de que oscurezca, durante toda la madrugada y hasta que los primeros rayos de luz vuelvan a aparecer.

La Luna Rosa 2026 llegará a su momento de máximo esplendor el 1 de abril a las 8:11 de la noche (horario del centro de México).

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Conoce algunos consejos prácticos para observar la Luna Rosa de abril 2026. Foto: Imagen creada con IA
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¿Cómo ver la Luna Rosa 2026 en México?

A pesar de que la Luna Rosa 2026 alcanzará su pico en la noche del 1 de abril, podrá verse completamente iluminada desde la noche previa y hasta el día siguiente después de su máximo esplendor, ofreciendo vistas magníficas.

Ya que se trata de una Luna llena, se espera que su visibilidad sea clara y a simple vista, por lo que no es necesario el uso de binoculares o telescopios, pero sí se recomienda verla bajo cielos despejados.

Otro tip para disfrutar de este evento de la mejor manera es alejarse de la contaminación lumínica 15 o 20 minutos antes de que la Luna Rosa conquiste el paisaje nocturno.

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La Luna Rosa es uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. Foto: IA
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Otros consejos prácticos para ver la Luna Rosa de abril de 2026:

  • Consulta el pronóstico del clima, a fin de estar preparado.
  • Asegúrate de abrigarte bien, pues en las noches puede refrescar o ponerse bastante frío.
  • Mira hacia el cenit.
  • Evita tener contacto con luces brillantes antes de observar la luna, como los teléfonos móviles.
  • Busca lugares sin edificios o árboles altos que estorben o bloqueen la vista del paisaje.
  • Si vas a acampar o verla desde un lugar remoto: cuenta con elementos esenciales como farolillos rojos, comida, bebidas calientes y sillas para estar más cómodo.

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