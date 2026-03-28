¿Quién es Amir Fattal?; el artista israelí que acusó discriminación frente a galería König en CDMX

El pasado 26 de marzo el artista israelí Amir Fattal, denunció vandalismo y acoso por pintadas realizadas en la fachada del inmueble en la que exhibe su obra "I’m Just Here For The Pool".

Las protestas contra el artista sucedieron afuera de la galería König, en la colonia Condesa de la Ciudad de México, donde activistas y manifestantes propalestina acudieron para confrontar a Fattal, realizando pintas de esvásticas tachadas, estrellas de David tachadas y escribiendo la frase "aquí hay terrorismo".

Ante ello, el artista acusó en redes sociales los actos, pues publicó un video a su perfil oficial de Instagram comentando el hecho y mostrando las pinturas realizadas en la fachada del inmueble.

"Esta es la fachada de la galería donde estoy mostrando mi exhibición. Como pueden ver el acoso continúa. Todo esto solo porque la gente se enteró que nací en Tel Aviv. No se trata de nada que yo dije, literalmente es solo por existir como un israelí en el mundo del arte. Eso fue suficiente para ocasionar este demente ataque hacia mi esta noche", comentó el artista en su publicación.

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El suceso también ha sido calificado como antisemita y como un "acto de odio y discriminación" por parte de la Comunidad Judía en México. El Comité Central de la Comunidad Judía de México y la Tribuna Israelita condenaron las protestas, pidiendo a través de un comunicado oficial que las autoridades capitalinas investiguen el hecho, pues el "antisemitismo no puede ni debe tolerarse".

Comunicado de la Tribuna Israelita en México. Foto: Tribuna Israelita

¿Quién es Amir Fattal?

Amir Fattal es un artista y curador con sede en Berlín, Alemania. Nació en 1978 en Tel Aviv, Israel.

En 2007 obtuvo un diploma en Bellas Artes en la Universidad de la Artes de Berlín (UdK, por sus siglas en alemán). Posteriormente, en 2009, obtuvo una maestría en Bellas Artes de la misma institución.

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Amir Fattal en CDMX. Foto: Instagram @ami.a.fattal

Su trabajo artístico lo ha llevado a mostrar sus obras como exposiciones individuales y grupales alrededor del mundo, llegando a algunos de los museos y galerías más grandes de países como Alemania, Suiza, Rusia, Israel, Estados Unidos, Países Bajos, Italia, China, Corea del Sur y México.

Es reconocido por el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la impresión 3D y la animación digital. "Su práctica se caracteriza por una reflexión arraigada en la historia de la estética y las referencias culturales", dice la galería König. Asimismo, sus obras resaltan los efectos de las tecnologías implementadas en la creatividad.

Fattal ha explicado en diversas entrevistas que su trabajo artístico aborda temas de identidad, memoria y transformación cultural, sin embargo, ha confesado que evita definirse dentro de posturas políticas partidistas.

Obras de Amir Fattal. Foto: Instagram @ami.a.fattal

A lo largo de su trayectoria, el artista también ha confirmado que sus creaciones no tienen un enfoque político directo y que a través de redes sociales no intenta enviar un mensaje en específico, simplemente compartir sus producciones artísticas.

Obras de Amir Fattal. Foto: Instagram @ami.a.fattal

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