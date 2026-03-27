La noche del pasado 26 de marzo, el streamer conocido como Clavicular fue arrestado tras presuntamente dispararle a un caimán muerto en un pantano en Florida, mientras realizaba una transmisión en vivo, según lo señalado con el medio TMZ.

En la grabación se puede identificar al streamer junto a otros tres hombres a bordo de una lancha neumática, para segundos después ponerse de pie y apuntar directamente a un ejemplar con un arma de fuego, disparando en repetidas ocasiones.

La Comisión de Conservación de la Vida Silvestre y la Pesca de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) informó que ya se realizan las investigaciones correspondientes, mientras que el vicegobernador Jay Collins condenó la acción ilegal en redes.

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El streamer estadounidense se caracteriza por su contenido de "looksmaxxing", una tendencia que busca maximizar la apariencia física. Foto: Captura de pantalla

Clavicular: entre el límite de lo viral

Nacido en 2005, Braden Eric Peters, conocido en redes sociales como "Clavicular", es un streamer estadounidense popular en la plataforma de Kick por su contenido dedicado al looksmaxing, una tendencia que busca mejorar el atractivo físico mediante técnicas de belleza y métodos extremistas.

En dicha plataforma llegó a reunir hasta 750 mil seguidores en su cuenta kingclavicular, donde en los últimos años se ha dedicado a publicar contenido controvertido con enfoques provocativos, derivados usualmente en incidentes virales y problemas legales.

Por otro lado, la estrella de internet también habría sido arrestado el pasado 9 de febrero por la policía de Scottsdale en Arizona por presuntamente ingresar a la discoteca de estilo mexicano "Casa Amigos" con una identificación falsa y medicamentos recetados.

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Clavicular & his crew shot at a dead alligator..



They were just looking for something to shoot, they did nothing wrong 😭 pic.twitter.com/dC7KY1yj3e — KaizerRev (@Kaizerrev) March 27, 2026

Además, el pasado 25 de diciembre de 2025, Clavicular fue señalado por presuntamente atropellar a un hombre con un vehículo Tesla Cybertruck, en una transmisión en vivo supuestamente por "defensa propia". Derivado de este suceso, el streamer habría sido expulsado de la plataforma de Kick.

Esta última transmisión grabada en una reserva de humedales en el interior del Parque Nacional Everglades en el sur de Florida, forma parte de un maratón de 30 días seguidos de transmisiones en directo, denominado "Mog World Tour" en la plataforma de Kick.

Finalmente, más tarde se dio a conocer que el arresto se debía a un cargo menor de agresión relacionado con una disputa física a principios de 2026, entre su pareja Violet Lentz y otra colega del medio. Fue ingresado en la cárcel del condado de Broward con una liberación bajo fianza fijada en mil dólares.

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