¿Cómo es "El Coyote del Norte"?; Carín León inaugura restaurante en Hermosillo

"El Coyote del Norte", la nueva taquería del cantautor de música regional mexicano Carín León, abrió oficialmente sus puertas al público este viernes 27 de marzo en Hermosillo, Sonora, apostando por apoyar la gastronomía local.

El proyecto busca mostrar más de la comida sonorense y está elaborado de la mano del empresario y dueño de la carnicería JAF José Figueroa, así como del conferencista y empresario enfocado en crecimiento personal Sebastián Chacón.

Un adelanto del restaurante fue mostrado en días anteriores, durante el festival La Cura Fest 2026, fundado por el intérprete de "Primera Cita" y realizado el pasado 14 y 15 de marzo junto a artistas como Alejandro Sanz y Grupo Frontera.

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El intérprete de "Según Quién" busca mostrar la importancia de la gastronomía sonorense a todos los rincones del mundo. Foto: Instagram @taqueriaelcoyote

¿Cómo es el negocio del artista mexicano?

Luego de cuatro meses de esfuerzo y trabajo, la inauguración del local se llevó a cabo el pasado miércoles 25 de marzo a las 19:20 horas, con el corte oficial del listón. "La idea, más que cualquier historia de éxito, es llevar Hermosillo a todos los rincones del mundo", destacó el cantante mexicano.

Además de Figueroa y Chacón, durante la inauguración y la primera degustación de platillos estuvo presente el cantante, acompañado de su pareja Meylin Zúñiga y el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, así como algunos creadores de contenido y marcas locales.

El menú del local se distingue principalmente por ofrecer tacos de carne asada por 125 pesos la orden, un distintivo de la gastronomía local. Además, también se ofrecen tacos de tripa por 95 pesos, tacos de filete por 140 pesos, tacos campechanos por 130 y tacos de frijol por 45 pesos.

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Así es el menú oficial de "El Coyote del Norte"

La taquería ofrece desde entradas hasta postres. Entre los platillos destacan el de "Aguachile de papada" por 280 pesos, "Chicharrón de Diezmillo" por 320 pesos, "Frijoles maneados" por 120 pesos y "Cebollas asadas" por 90 pesos. También tiene menú infantil, con 2 tacos de asada y 1 de frijol por 160 pesos.

En cuanto a su infraestructura, el establecimiento cuenta con dos pisos, combinando un diseño rústico con elementos sofisticados. Las paredes son de madera brillosa y están adornadas con fotografías de la ciudad, mientras que el logo del lugar: un lobo con sombrero está impreso en todo el local.

La taquería tiene un horario de atención de domingo a jueves, de 1:00 PM a 12:00 AM, mientras que los viernes y sábados es de 1:00 PM a 2:00 AM. No obstante, hasta el momento la asistencia es únicamente mediante reservación, a través de su canal oficial de WhatsApp o el sitio OpenTable.

Menú ofrecido en la degustación exclusiva de "El Coyote del Norte". Foto: Instagram

Finalmente, la taquería "El Coyote del Norte" se ubica en la Plaza 662, en la esquina del Bulevar Rodríguez y la Calle Garmendia, colonia Centro en Hermosillo, Sonora

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