Este viernes 27 de marzo se informó el fallecimiento del actor surcoreano Lee Sang-Bo a los 45 años; la causa de muerte no ha sido revelada públicamente por privacidad de la familia, según lo señalado por la agencia de entretenimiento Korea Management Group.

De acuerdo con medios locales, el cuerpo del actor fue hallado en su domicilio en la ciudad de Pyeongtaek alrededor de las 12:40 horas el jueves 26 de marzo, por un miembro de su familia, quien posteriormente habría dado aviso a las autoridades correspondientes.

¿Quién era Lee Sang-Bo?

Nacido en octubre de 1981 en Seúl, capital de Corea del Sur, Lee Sang-Bo fue un famoso actor surcoreano, que debutó como actor en 2006 en la serie dramática "El hombre invisible" y ha participado en diversas producciones para los canales KBS2 y tvN a lo largo de su trayectoria.

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El intérprete Lee Sang Bo. Foto: Vía Instagram sangbo_1021

También es conocido por su participación en el k-drama "Miss Montecristo" de 2021, dando vida a Oh Ha-joon, uno de los protagonistas. Además, también destaca su actuación en la serie coreana de acción y drama de Netflix en 2020 "Rugal", interpretando al policía Yang Moon-bok.

Asimismo, participó en la serie "Romance Hunter" de 2007, "Bad Love" de 2008, "Strong Colors" de 2012 y "El hombre que muere para vivir" de 2017, además de actuar en algunas películas de diversos géneros, tales como "Secretly, Greatly" de 2013 y "Mephisto" de 2020.

De acuerdo con el medio surcoreano Seoul Economic Saily, en 2022, Sang-Bo se vio envuelto en acusaciones de consumo de drogas, no obstante, el caso resultó ser un malentendido derivado del uso de antidepresivos recetados por una institución de salud y fue absuelto de todos los cargos.

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En años anteriores el actor habría enfrentado problemas de salud mental por el fallecimiento de sus padres. Foto: Instagram @sangbo_1021

El actor explicó que el consumo de estos medicamentos se debía a una crisis mental severa vinculada a la muerte de su hermana mayor en 1998 en un accidente de tráfico, su padre en 2010 y su madre en 2019, tras ser diagnosticada con cáncer de pulmón.

Luego de ese incidente, en 2023 regresó al mundo del entretenimiento, con el k-drama "El Imperio Elegante". Y el año pasado, Sang-Bo habría firmado un contrato con la agencia Korea Management Group (KMG), buscando incursionar en nuevos proyectos de cine y televisión.

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