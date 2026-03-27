Por medio de TikTok el creador de contenido gastronómico que se dedica a reseñar lugares, @soyelarturito compartió el momento en que un hombre entró a la casa donde se estaba hospedando en Estados Unidos.

Al relatar su amarga experiencia, el influencer con más de 4 millones de seguidores señaló que a pesar de que en ningún momento compartió en redes sociales su ubicación, el hombre pudo dar con las características de la casa y comenzó a tocar la reja que daba la calle mientras gritaba su nombre.

Sin embargo, al no obtener respuesta del tiktoker, el admirador abrió la reja e ingresó a la propiedad donde se alojaba en Austin, Texas.

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Influencer Arturito. Foto: Captura de pantalla

Influencer es acosado por dueño de restaurante en EU

De acuerdo con video que hasta ahora supera los 2 millones de reproducciones, al pedirle que se retirara de la propiedad, la persona que se identificó como dueño de un restaurante local, se negó a irse ya que su intensión era invitar al tiktoker a su negocio.

“Eso está muy mal. No puedes entrar a la casa de alguien más. Hay mucho loco en Estados Unidos (...) tuve que llamar al 911”, mencionó el infliuencer.

Asimismo, en la descripción del video escribió: “¡En mi vida había estado tan asustado! Por favor nunca crean que está bien ir a buscar a alguien que no conoces a su casa, meterte sin autorización a gritarle, y creer que eso está bien!”.

El controversial momento abrió un debate en la plataforma sobre la privacidad de los influencers y los límites con sus fans, pues varios internautas tacharon su reacción como exagerada, mientras que en otros comentarios aseguraron que como figura pública está expuesto a esas situaciones; por otro lado, los seguidores del tiktoker apoyaron su postura al negarse a escuchar la petición del restaurantero.

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@soyelarturito No mames, en mi vida había estado tan asustado! Por favor nunca crean que está bien ir a buscar a alguien que no conoces a su casa, meterte sin autorización a gritarle, y creer que eso está bien! No te mames! Si alguien conoce a este ser humano, por favor expliquenle lo dlb que está eso! Estamos muy pinches asustados ahora si, y pues la respuesta de @airbnb después de dos cambios, es que le marquemos si vuelve a pasar! Esta DLBBBBB esto ♬ sonido original - El Arturito

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