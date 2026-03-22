Renueva tu hogar esta primavera; guía completa para una limpieza profunda paso a paso

La llegada de la primavera representa mucho más que un cambio estético en el entorno; constituye la oportunidad técnica para revertir la acumulación de partículas y alérgenos propios del confinamiento invernal.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Limpieza (National Cleaning Association), una intervención estructural en la vivienda no solo optimiza la higiene, sino que prolonga la vida útil de los materiales y sistemas de climatización.

La mejor fórmula para dejar tus vidrios, espejos y ventanas sin manchas. Foto: Canva

Lee también: ¿Cómo registrarte a la beca PILARES Bienestar 2026?; estos son los requisitos en CDMX

La implementación de una metodología organizada, que prioriza la ventilación mecánica y natural antes de cualquier acción química, resulta fundamental para garantizar un ambiente libre de compuestos orgánicos volátiles.

Según reportes técnicos de la organización especializada Good Housekeeping Institute, la limpieza profunda debe entenderse como un proceso de descontaminación gradual que comienza en las zonas altas de las habitaciones y concluye en los pavimentos.

Planificación estratégica y renovación del aire interior

El éxito de una jornada de mantenimiento extensivo radica en la fase de logística previa. Los expertos en gestión del hogar recomiendan la elaboración de inventarios por estancia para segmentar las tareas procedimentales (como el desengrasado de cocinas o la desinfección de sanitarios).

Conforme a las recomendaciones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos, el primer paso obligatorio consiste en la apertura total de vanos para permitir la circulación de aire fresco, lo cual mitiga la concentración de radón y otros gases acumulados durante los meses de frío.

Para ejecutar una limpieza de superficies de alto impacto, se establece el siguiente orden de operaciones:

Techos y muros: La remoción de polvo debe realizarse con implementos de microfibra, efectuando movimientos de abajo hacia arriba para prevenir la formación de surcos o marcas permanentes (una técnica de aplicación profesional para evitar el goteo sobre áreas ya tratadas).

La remoción de polvo debe realizarse con implementos de microfibra, efectuando movimientos de abajo hacia arriba para prevenir la formación de surcos o marcas permanentes (una técnica de aplicación profesional para evitar el goteo sobre áreas ya tratadas). Puntos de contacto crítico: Los interruptores y enchufes requieren una desinfección específica con paños ligeramente humedecidos en soluciones de grado hospitalario o jabones neutros, dado que estos elementos son los principales reservorios de bacterias grampositivas en el hogar.

Los interruptores y enchufes requieren una desinfección específica con paños ligeramente humedecidos en soluciones de grado hospitalario o jabones neutros, dado que estos elementos son los principales reservorios de bacterias grampositivas en el hogar. Gestión de textiles: Las cortinas y alfombras deben someterse a procesos de lavado térmico o limpieza en seco para eliminar ácaros. "Aprovechar para lavar edredones y mantas antes de guardarlos" es una instrucción básica para evitar la proliferación de polillas y malos olores durante el almacenamiento estival.

Conoce estos sencillos tips para mantener tu casa ordenada. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

Lee también: Registro de líneas telefónicas: ¿cuándo es la fecha límite para dar de alta tu celular?; consulta aquí

Optimización de electrodomésticos y uso de insumos orgánicos

La eficiencia energética de una vivienda está ligada estrechamente al estado de sus dispositivos. Según la organización Consumer Reports, la acumulación de residuos en las bobinas de condensación de las neveras o en los filtros de los aires acondicionados puede incrementar el consumo eléctrico hasta en un 15%. Por ello, el mantenimiento de equipos de climatización (limpieza o reemplazo de filtros) es una prioridad antes del inicio de las olas de calor.

En el marco de una tendencia hacia la sostenibilidad, la utilización de productos de limpieza orgánicos gana relevancia por su bajo impacto ecológico. El uso de sustancias como el lemongrass orgánico o el ácido cítrico ofrece una alternativa saludable frente a los químicos convencionales que contienen sustancias tóxicas. Tal como indica el sitio especializado Better Homes & Gardens, "estos productos son una alternativa saludable frente a los químicos convencionales, ya que no contienen sustancias tóxicas ni agresivas", lo que los hace seguros para infantes y mascotas.

Finalmente, el proceso debe concluir con el despeje de armarios y despensas. "Donar o desechar aquellos objetos y prendas que ya no se utilizan" permite no solo la liberación de espacio físico, sino una mejor organización del flujo doméstico. Al integrar elementos naturales como plantas de interior (que funcionan como purificadores biológicos), se logra una renovación total que trasciende la simple higiene superficial.

También te interesará:

¿Cada cuánto se deben lavar las almohadas?; conoce el método recomendado para su limpieza

La Oficina: ¿Quién es quién en el reparto de la versión mexicana de The Office?; conoce al elenco

“La oficina”: ¿cuántos capítulos tiene la nueva serie mexicana?; conoce dónde verla

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov