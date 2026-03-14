“La oficina”: ¿cuántos capítulos tiene la nueva serie mexicana?; conoce dónde verla

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"" es la nueva serie mexicana basada en la famosa producción británica "The Office", que replica el estilo original a modo de "mockumentary" o "falso documental" del aclamado programa de la cadena BBC.

Esta producción busca retratar la vida laboral en el país, integrando el clásico humor y la comedia que distinguen a las diversas versiones de esta historia, con el giro mexicano, en el que el ego laboral, la vida godín y los conflictos entre colegas toman protagonismo.

"La Oficina" estrenó su primera temporada el pasado 13 de marzo, bajo la dirección de Gaz Alazraki y producida por Marcos Bucay, conocidos por trabajar en proyectos como "Nosotros los Nobles" y "Club de Cuervos". Está protagonizada por Fernando Bonilla, Elena Del Río, Fabrizio Santini, Edgar Villa, Armando Espitia, Alexa Zuart, Guillermo Quintanilla, Juan Carlos Medellín, Alejandra Ley, entre otros.

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Fernando Bonilla será protagoniza en “La Oficina”. Foto: Instagram oficial.
Fernando Bonilla será protagoniza en “La Oficina”. Foto: Instagram oficial.

¿Cuántos capítulos tiene la primera temporada de "La Oficina?

La primera temporada de "La Oficina" cuenta con ocho episodios, disponibles en Amazon Prime Video.

Cada capítulo dura alrededor de 30 minutos y la plataforma de streaming lanzó todos al mismo tiempo, lo que significa que si tu estilo es hacer maratones de series, puedes verlos todos el mismo día.

Los ocho episodios tienen un título diferente, que da un ligero adelanto o hace referencia a la trama que se puede esperar en ese capítulo:

  • Episodio 1: "El círculo"
  • Episodio 2: "Quincena"
  • Episodio 3: "Motivación"
  • Episodio 4: "A fuego lento"
  • Episodio 5: "El original"
  • Episodio 6: "Sincronizados"
  • Episodio 7: "Don Lover"
  • Episodio 8: "Lávate las manos"

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