¿Cada cuánto se deben lavar las almohadas?; conoce el método recomendado para su limpieza

El lavado de las almohadas forma parte de la higiene del hogar y, aunque suele limitarse al cambio de fundas, expertos advierten que su limpieza interna es clave para evitar acumulación de residuos que pueden afectar la salud.

Las almohadas cumplen una función central en el descanso diario. Sin embargo, con el uso continuo pueden acumular sudor, aceites corporales, células muertas y saliva, lo que favorece la presencia de ácaros y otros agentes que pueden generar molestias en la piel o afectar el sistema respiratorio. Aunque a simple vista parezcan limpias, su interior puede concentrar estos elementos con el paso del tiempo.

El mantenimiento de estos elementos no debe limitarse únicamente al lavado de las fundas. Especialistas en limpieza señalan que una higiene incompleta puede derivar en problemas asociados a la acumulación de bacterias y polvo. Por esta razón, recomiendan prestar atención a la frecuencia con la que se realiza el lavado de las almohadas.

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La limpieza correcta de tu almohada ayuda a prevenir alergias. Foto: Creada con IA

Frecuencia y método recomendado para el lavado

De acuerdo con el especialista en limpieza identificado como @decasa.style en TikTok, la limpieza de las almohadas debe realizarse dos veces al año. Esta recomendación descarta la práctica de hacerlo cada mes o cada tres meses. Además, indica que el proceso no debe realizarse en lavadora, sino de manera manual para evitar daños en el material.

Para llevar a cabo este proceso, se sugieren los siguientes pasos:

1. Retirar la funda de la almohada y lavarla en la lavadora.

de la almohada y lavarla en la lavadora. 2. Aspirar la almohada para eliminar polvo y ácaros.

para eliminar polvo y ácaros. 3. Preparar una mezcla de agua tibia con jabón para ropa en un recipiente.

para ropa en un recipiente. 4. Frotar la superficie de la almohada con esta mezcla.

la superficie de la almohada con esta mezcla. 5. Pasar un paño seco para retirar la humedad.

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Se recomienda Cambiar las fundas de las almohadas cada una o dos semanas. Foto: Unsplash

Como complemento, se puede aplicar bicarbonato de sodio sobre la almohada y dejarlo actuar durante aproximadamente tres horas. Este procedimiento ayuda a reducir la humedad y los olores.

Cabe mencionar que en el caso de almohadas de pluma, sí es posible utilizar la lavadora, siempre que se tomen precauciones específicas para evitar deterioro.

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