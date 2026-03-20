Conoce el método “Fly Lady”, la clave para asear tu casa en menos tiempo; guía paso a paso

"Mantener el hogar limpio y ordenado puede parecer una tarea interminable, especialmente cuando se acumulan pendientes durante la semana, pues el tiempo se agota muy rápido entre el trabajo y otras ocupaciones, por ello el método Fly Lady ha ganado popularidad al lograr una limpieza eficiente sin invertir largas jornadas. Este sistema propone una rutina práctica que te ayudará a asear tu casa en menos tiempo y sin estrés.

Leer también: Descubre los beneficios del kéfir para la salud; así puedes conservar los probióticos de manera fácil

Descubre cómo optimizar la limpieza de tu hogar. Foto: Getty Images

¿Qué es el método "Fly Lady"?

El método "Fly Lady" es un sistema de organización del hogar creado para dividir las tareas en pequeñas acciones diarias, a diferencia de las limpiezas profundas ocasionales, este método se enfoca en crear hábitos que mantengan el orden de forma continua.

Su nombre proviene de la idea de “volar” sobre el caos doméstico con disciplina y constancia, evitando la procrastinación y el agotamiento, pues en lugar de dedicar un día completo a limpiar, el método "Fly Lady" propone invertir entre 10 y 20 minutos enfocados en tareas específicas.

Te decimos los beneficios del método fly lady. Foto: Canva

Guía paso a paso para aplicar el método "Fly Lady" en tu hogar

Si quieres implementar el método Fly Lady en casa, sigue esta guía básica:

1. Empieza con pequeños hábitos

El primer paso es crear rutinas simples, como tender la cama al despertar o lavar los platos después de cada comida. Estos hábitos son la base para mantener el orden diario.

2. Divide tu casa en zonas

El método Fly Lady organiza el hogar en áreas (cocina, sala, baño, recámara) y cada semana se trabaja en una zona diferente, evitando saturarte con todas las tareas al mismo tiempo.

3. Aplica la regla de los 15 minutos

Dedica solo 15 minutos a limpiar una zona específica, este enfoque hace que la limpieza sea más manejable y evita la procrastinación.

4. Elimina lo innecesario

Parte esencial del método Fly Lady es deshacerte de objetos que no utilizas. Recuerda que menos cosas significan menos limpieza y más orden.

5. Establece rutinas diarias y semanales

En la ejecución de este método, crear una rutina es fundamental para asear tu casa en menos tiempo. Por ejemplo, puedes asignar días para lavar ropa, limpiar el baño o aspirar.

Beneficios del método Fly Lady

Adoptar el método Fly Lady ofrece múltiples ventajas, además de mejorar la limpieza del hogar, también reduce el estrés y ayuda a optimizar el tiempo. Además, al mantener un orden constante, se evita la acumulación de suciedad y desorden.

Otro beneficio importante es que este sistema es flexible al adaptarse a cualquier estilo de vida, ya sea para quienes trabajan desde casa, vivan solas o, si tienes familia y mantienes una agenda ocupada, se puede implementar en cualquier rutina.

También te interesará:

Sarampión en México: ¿cuáles son los principales síntomas de la enfermedad?; conoce el tratamiento eficaz

Influencer Tammy Parra visita al mono “Punch” y su reacción se viraliza; “salí llorando”

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs