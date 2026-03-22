¿Cómo registrarte a la beca PILARES Bienestar 2026?; estos son los requisitos en CDMX

A partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el programa Beca PILARES Bienestar 2026 establece sus lineamientos para el ciclo actual, con el objetivo de reducir el rezago educativo en las zonas de mayor vulnerabilidad de la capital.

Este apoyo económico, que consiste en dispersiones mensuales de 1,000 pesos hasta totalizar 10,000 pesos anuales, está dirigido a residentes de la Ciudad de México inscritos en modalidades de alfabetización, primaria o secundaria del INEA, así como bachillerato en línea, abierto o a distancia.

De acuerdo con las reglas de operación vigentes, el proceso de selección prioriza a quienes habitan en colonias colindantes a los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES).

Ernesto Alarcón, diputado local del PRI. Foto: Especial

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Guía paso a paso para completar el registro digital

Para garantizar un registro exitoso, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) solicita a los aspirantes realizar el trámite de manera estrictamente personal y digital. El procedimiento se divide en las siguientes etapas técnicas:

Obtención del Folio PILARES : Antes de iniciar la solicitud de beca, es indispensable registrarse en el portal oficial (pilares.cdmx.gob.com.mx/registro) para obtener el folio único de usuario. Sin este número de identificación, el sistema de becas no permite el acceso.

: Antes de iniciar la solicitud de beca, es indispensable registrarse en el portal oficial (pilares.cdmx.gob.com.mx/registro) para obtener el folio único de usuario. Sin este número de identificación, el sistema de becas no permite el acceso. Carga de expediente en PDF: Los interesados deben ingresar a la plataforma de la SECTEI (sectei.cdmx.gob.mx) y adjuntar la documentación escaneada. Según las especificaciones técnicas, los archivos deben ser legibles y en formato PDF (se recomienda evitar fotografías o capturas de pantalla de baja calidad).

Los deben ingresar a la plataforma de la SECTEI (sectei.cdmx.gob.mx) y adjuntar la documentación escaneada. Según las especificaciones técnicas, los archivos deben ser legibles y en formato PDF (se recomienda evitar fotografías o capturas de pantalla de baja calidad). Verificación de datos: Un punto crítico es asegurar que el nombre completo coincida exactamente en la CURP, el comprobante de estudios y la identificación oficial. "Revisa bien que tu nombre coincida en los documentos a la solicitud de registro (...) y así evitarás ser rechazado", advierte la convocatoria oficial.

Un punto crítico es que el nombre completo coincida exactamente en la CURP, el comprobante de estudios y la identificación oficial. "Revisa bien que tu nombre coincida en los documentos a la solicitud de registro (...) y así evitarás ser rechazado", advierte la convocatoria oficial. Confirmación de correo electrónico: Se requiere una cuenta activa donde el sistema enviará los acuses de recibo y, posteriormente, las notificaciones sobre el estatus de la solicitud.

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La Beca #PILARES Bienestar 2026 está dirigida a personas de 15 años o más que quieran iniciar, retomar o concluir sus estudios. 🎓

📝 Realiza tu registro aquí:https://t.co/q5HZtirhJo

También puedes acudir a tu sede… pic.twitter.com/BcSqsao5vm — PILARES CDMX (@CdmxPilares) March 22, 2026

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Requisitos documentales y fechas clave del ciclo 2026

La elegibilidad para este programa social depende estrictamente del cumplimiento de los criterios de edad y situación académica.

Conforme a lo establecido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la UNESCO en sus reportes sobre programas de transferencias monetarias condicionadas (que sirven como marco de referencia para la eficiencia de estos apoyos en zonas urbanas), la transparencia en la entrega de documentos es vital para la permanencia en el padrón de beneficiarios.

Documentación requerida para todas las modalidades:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte). En caso de menores de edad, se requiere la identificación del padre, madre o tutor legal junto con el acta de nacimiento.

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada.

Comprobante de domicilio en CDMX no mayor a tres meses.

Constancia de estudios o tira de materias vigente que acredite la inscripción en el INEA o instituciones públicas de bachillerato en línea/abierto.

Calendario de registro 2026:

La plataforma habilitará periodos de carga de documentos en cuatro etapas trimestrales, cerrando siempre a las 23:59 horas del último día de cada bloque:

Primer periodo: Del 4 al 6 de febrero (Cierre: 7 de febrero).

Del 4 al 6 de febrero (Cierre: 7 de febrero). Segundo periodo: Del 5 al 7 de mayo.

Del 5 al 7 de mayo. Tercer periodo: Del 4 al 6 de agosto.

Del 4 al 6 de agosto. Cuarto periodo: Del 3 al 5 de noviembre.

Como medida de seguridad, la convocatoria enfatiza que todos los documentos presentados deben ser "copia original y fiel del documento original". Una vez publicados los resultados, los beneficiarios seleccionados deberán aceptar la carta compromiso para recibir asesoría y acompañamiento educativo en su centro PILARES más cercano.

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