¿Qué flores amarillas regalar este 21 de marzo?; conoce los diferentes tipos

Este sábado 21 de marzo, las calles se llenan de tonos amarillos vibrantes, dando la bienvenida oficial a la primavera en el hemisferio norte, una temporada que simboliza renovación, energía y nuevos comienzos.

La costumbre popular de regalar flores amarillas tiene su origen en una canción de la década de los dos mil, titulada "Flores Amarillas" de Floricienta, una telenovela juvenil argentina transmitida en Disney Channel.

Con el tiempo la melodía se volvió popular en TikTok y dio paso a esta tradición, la cual fue adoptada por los jóvenes de América Latina, convirtiendo esta fecha en un pretexto para demostrar amor a una persona especial: amigos o pareja.

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El color amarillo significa alegría, renovación, originalidad, diversión, optimismo, capaz de revitalizar el espíritu. Fotos: Redes Sociales / Unsplash

¿Qué tipo de flores amarillas existen?

De acuerdo con el portal especializado en jardinería Gardenia, existen 45 tipos de flores amarillas que son ideales para compartir alegría y calidez en primavera, asociando directamente los buenos deseos y el amor con la luz y energía que el sol brinda en esta temporada.

Una de las flores más populares son los narcisos, estos tienen un aroma distintivo y sus delicados pétalos en forma de trompeta las convierte en un clásico de esta estación. No obstante, los girasoles son los protagonistas indiscutibles en primavera, aportando energía positiva y vitalidad al máximo.

Por su parte, los tulipanes amarillos son una opción más delicada y elegante, simbolizan esperanza, ternura y delicadeza, perfectas para un momento romántico. Las caléndulas son otra alternativa popular, pues son conocidas por su resistencia, renovación y determinación.

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Los girasoles y los tulipanes amarillos son de las opciones más populares para regalar este 21 de marzo. Foto: Canva

Las margaritas son una opción más sencilla y natural, su forma casi simétrica les da un encanto fino y original, simbolizan lealtad y felicidad. Las gerberas por su parte representan la alegría, su forma llamativa y circular refleja prosperidad y calidez, son la opción ideal para fortalecer lazos.

Los lirios amarillos son las favoritas de muchas personas, pues representan gratitud y nuevos comienzos, principalmente en la celebración de logros. Finalmente, las rosas amarillas son la son la opción favorita en esta fecha, se asocian con la madurez y el compañerismo.

¿Qué significado tienen las flores amarillas?

Las flores amarillas simbolizan la felicidad y el optimismo, suelen relacionarse a menudo como un símbolo de amistad sincera y duradera. Por ello, regalar flores amarillas puede servir como un recordatorio para mantener una actitud resiliente frente a los desafíos.

¿Cómo cuidar un ramo o arreglo de flores?

Según el portal especializado en flores y naturaleza Interflora, estos son algunos consejos para alargar la vida de tus flores y manenerlas frecas:

Retira el plástico o papel que envuelve el ramo o arreglo floral.

que envuelve el ramo o arreglo floral. Corta el tallo de cada flor en diagonal para que puean absorber el agua; con 1 o 2 centímetros es suficiente.

de cada flor en diagonal para que puean absorber el agua; con 1 o 2 centímetros es suficiente. Elige un jarrón de cristal y échale agua tibia.

y échale Procura que las hojas no queden sumerjidas en el agua.

Elige un lugar donde los rayos del sol no entren directamente, bien iluminado y fresco.

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