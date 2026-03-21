¿Por qué se regalan flores amarillas HOY, 21 de marzo?; conoce el peculiar origen de esta fecha

Cada 21 de marzo, las redes sociales se llenan de fotos, videos y mensajes protagonizados por flores amarillas, un gesto que para muchos simboliza amor, amistad y buenos deseos.

Aunque podría parecer una costumbre antigua, su origen es más reciente y está ligado a la cultura popular y al impacto de internet, donde una historia romántica logró transformar este día en una fecha especial para regalar flores y expresar sentimientos.

¿Por qué se regalan flores amarillas HOY, 21 de marzo?

La tendencia cobró gran popularidad en TikTok, impulsada en gran medida por la canción “Flores amarillas” de la telenovela Floricienta. No obstante, con el paso del tiempo también han surgido distintas versiones e interpretaciones sobre el verdadero origen de esta costumbre.

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En ese sentido, el significado más profundo de regalar estas flores radica en que quien las entrega busca expresar su deseo de compartir la vida con esa persona, sin dejar pasar más tiempo. Este gesto guarda similitud con lo que ocurre en la historia y en el video de la canción de la serie de Disney Channel.

¿Qué significado tiene el color amarillo?

El color amarillo suele asociarse con emociones y conceptos positivos, ya que es un tono brillante que remite a la luz del sol.

De acuerdo con el portal web FloraQueen, las flores de color amarillo simbolizan sentimientos como la felicidad, la amistad, la esperanza y la sinceridad.

Flores amarillas

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