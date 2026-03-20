Pokémon apuesta por el amor: joyería lanza anillos de compromiso y alianzas de boda para fans

La compañía japonesa U-Treasure lanzó una nueva y extensa colección de anillos de boda y compromiso con diseños inspirados en las mágicas criaturas del popular videojuego Pokémon, ideales para aquellos entrenadores que buscan dar el siguiente paso y recibir el "sí, acepto" en el altar.

Esta línea ofrece más de 30 diseños diferentes, basados en los emblemáticos personajes de Pikachu, Eevee o Gengar. Además, es posible personalizar cada pieza, permitiendo elegir entre 12 opciones de piedras preciosas y entre 80 grabados diferentes para el interior del anillo.

¿Cómo es la colección de anillos de Pokémon?

Las piezas mezclan el distintivo visual de la saga de Pokémon con la elegancia de un anillo de compromiso y las alianzas de boda, apostando por un diseño discreto y sencillo, pero cargado de significado, valor emocional y referencias a la cultura pop.

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De acuerdo con la joyería, hay más de 30 diseños diferentes disponibles para personalizar. Foto: U-Treasure

Asimismo, la joyería ofrece la oportunidad de grabar las iniciales de la pareja, una fecha especial o un pequeño mensaje al interior de cada anillo de platino, con espacio para hasta ocho caracteres de letras y números, dándole un toque más personal e íntimo a cada pieza.

Además, cada pieza incluye un estuche exclusivo con logotipo o un estuche temático de madera brillante en forma de una Poké Ball, el objeto principal utilizado por los entrenadores para buscar, capturar y transporta Pokémon, caracterizada comúnmente por su diseño esférico de color rojo y blanco.

¿Qué precio tienen las piezas?

Los anillos de compromiso tienen un precio inicial de aproximadamente 335.500 yenes, esto es aproximadamente 2 mil 100 dólares; mientras que las alianzas de boda rondan entre los 137.500 y 170.500 yenes, es decir, cerca de mil 700 dólares.

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El pasado viernes 27 de febrero Pokémon cumplió 30 años. Foto: Archivo

La lujosa Poké Ball tiene un precio de 15.400 yenes, esto es aproximadamente 97 dólares. "Este estuche para accesorios de alta calidad te permite recrear la escena de la pedida de mano del Profesor Kukui de Pokémon Sol y Luna", explica el portal oficial de la joyería.

Los interesados deberán ingresar a la página oficial de la joyería, elegir la línea de anillos preferida y escoger entre las diferentes gemas coloridas (granate, amatista, diamante, piedra de la luna, esmeralda, rubí, zafiro o topacio), para finalmente elegir la marca de Pokémon favorita.

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