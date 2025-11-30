Más Información

La solución de dos Estados es la “única” que puede resolver el conflicto entre israelíes y palestinos, reiteró el domingo el a bordo de un vuelo entre y Beirut.

Por primera vez desde su elección en mayo, el papa estadounidense dio una conferencia de prensa a bordo del avión papal, tradición observada por sus antecesores.

“La Santa Sede apoya públicamente la proposición de una solución de dos Estados desde hace varios años. Sabemos todos que sigue sin aceptarla. Pero nosotros la consideramos como la única solución capaz de resolver el conflicto actual”, declaró en el breve encuentro con la prensa.

El Pontífice dijo que mencionó el tema durante su encuentro el jueves en Ankara con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, “que aprueba plenamente esta propuesta”.

“Turquía desempeña un papel importante en ese proceso”, afirmó.

La Santa Sede reconoce desde 2015 el y apoya la solución de dos Estados.

Desde su elección en mayo, León XIV expresó su solidaridad con “la tierra martirizada” de Gaza y denunció el desplazamiento forzado de.

El papa afirmó el domingo que el tiene lazos de “amistad” con Israel y se propone como mediador entre ambas partes.

“Anteponer la paz a lo demás”

A su llegada a , el Papa llamó a “anteponer la paz a todo lo demás” y a ser “artífices de paz en circunstancias muy conflictivas e inciertas”.

“Es una gran alegría encontrarme con ustedes y visitar esta tierra en la que 'paz' es mucho más que una palabra. Aquí la paz es un deseo y una vocación, es un don y una obra en constante construcción”, dijo el Pontífice ante las autoridades libanesas.

Y agregó: “Ciertamente, hay millones de libaneses, aquí y en todo el mundo, que sirven a la paz silenciosamente, día tras día. A ustedes, sin embargo, que tienen importantes tareas institucionales dentro de este pueblo, les espera una bienaventuranza especial si pueden decir que han antepuesto el objetivo de la paz a todo lo demás”,

Ante el presidente libanés, Joseph Aoun, con quien se reunió a su llegada, prefirió un discurso menos político para explicar qué “significa ser artífices de la paz en circunstancias muy complejas, conflictivas e inciertas”.

El Pontífice llega solo pocos días después de un ataque de Israel al sur de en una nueva violación de la tregua firmada hace un año y en el que mataron a uno de los integrantes del grupo chiíta libanés Hezbolá.

Este sábado, dio la bienvenida al y le pidió que durante su visita “rechace” las agresiones de Israel contra el país.

