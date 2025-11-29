Más Información

Raúl Rocha movía huachicol en 80 doblerremolques

Combustible robado y factureros, en la mira de la FGR de Godoy

Volaris y Viva advierten de afectación en vuelos

Espacio aéreo de Venezuela debe considerarse como "cerrado en su totalidad", dice Trump

Fabrizio Romano confirma que Sergio Ramos no seguirá en Rayados de Monterrey

La UNAM resulta incómoda para el poder

Ven rezago de México en respuesta al fentanilo

Se disparó con AMLO asalto al transporte; se reduce en 2025

Héctor Elizalde Mora asume titularidad de la Agencia de Investigación Criminal; es el primer cambio bajo el mando de Ernestina Godoy

“Salida de Gertz es el primer golpe de autoridad de la presidenta”: Mario Maldonado frente a suscriptores de EL UNIVERSAL

Hijo del alcalde de Huixtla, Chiapas, es raptado y liberado con huellas de tortura

Explosión de pirotecnia clandestina en Pesquería, Nuevo León, deja tres muertos y seis heridos

Estambul.- El grupo chií libanés Hezbolá dio al la bienvenida a , país al que viajará mañana, domingo, y le pidió que "rechace" las agresiones de Israel contra el país.

"Expresamos nuestra bienvenida más cordial y profunda apreciación por su presencia y la visita que dedica a Líbano", arranca la carta, encabezada con las palabras "A su santidad, el papa León XIV, con todo el respeto" y difundida a los medios, incluido EFE, por el propio grupo.

El texto resalta la diversidad religiosa del Líbano y su papel de "puente civilizatorio entre los fieles de las dos religiones divinas, cristianismo e islam, y entre los seguidores de orientaciones religiosas, culturales y laicas en todas las naciones".

Tras asegurar que los mensajes del actual papa "insisten claramente en los derechos humanos y en la necesidad de respetarlos", la carta denuncia la , que califica de "genocidio", y los ataques israelíes a Líbano.

"La tragedia en Gaza, en la Palestina ocupada, en los últimos dos años es resultado de la denegación persistente de los derechos del pueblo palestino a su tierra por parte de los ocupantes sionistas", expresa el texto.

Integrantes del grupo chií libanés Hezbolá. Foto: Archivo / Agencias
"De la misma manera es innegable el sufrimiento del pueblo libanés debido a la ocupación sionista de parte de su tierra, sus ataques continuos, impulsados por la aspiración de controlar su aguas, tierras y recursos de gas", continúa.

"Como nuestra fe proclama que los seguidores de Jesucristo, hijo de María, son mensajeros del amor, la protección de los derechos y el respeto a la humanidad, confiamos en que su Santidad rechace la injusticia y las agresiones infligidas a nuestra patria, Líbano, por los invasores sionistas", expresa la carta.

"En Hezbolá aprovechamos esta oportunidad de su bienaventurada visita a Líbano para reafirmar nuestro compromiso a una coexistencia pacífica, una democracia consensuada y la protección de nuestra soberanía nacional, respaldando nuestro Ejército y pueblo contra toda agresión u ocupación de nuestro país", concluye.

El papa León XIV (c-i) y Bartolomé I, patriarca ecuménico de Constantinopla, (c-d), asisten a un encuentro ecuménico de oración cerca de las excavaciones arqueológicas de la antigua basílica de San Neófito en Iznik, Nicea, Turquía. Foto: EFE
Papa León XIV visita Turquía y Líbano en su primer viaje al extranjero

León XIV llegó el jueves pasado a Ankara en su primer viaje al extranjero, y ha pasado las jornadas de viernes y sábado con varias reuniones ecuménicas en Estambul y Nicea, antes de partir, al mediodía del domingo hacia Beirut.

Hasta el mediodía del martes, el pontífice se reunirá con varias autoridades políticas y religiosas en Líbano, pero sin desplazarse hacia el sur del país, especialmente afectado por los ataques israelíes recientes y que también alberga una significativa población cristiana.

