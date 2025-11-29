Más Información

Raúl Rocha movía huachicol en 80 doblerremolques

Combustible robado y factureros, en la mira de la FGR de Godoy

Se disparó con AMLO asalto al transporte; se reduce en 2025

Ven rezago de México en respuesta al fentanilo

Volaris y Viva advierten de afectación en vuelos

La UNAM resulta incómoda para el poder

“Queremos que María regrese a casa”

Héctor Elizalde Mora asume titularidad de la Agencia de Investigación Criminal; es el primer cambio bajo el mando de Ernestina Godoy

“Salida de Gertz es el primer golpe de autoridad de la presidenta”: Mario Maldonado frente a suscriptores de EL UNIVERSAL

Unidad antilavado de EU actualiza alerta sobre transferencias que involucren a inmigrantes e incluye las remesas

Hijo del alcalde de Huixtla, Chiapas, es raptado y liberado con huellas de tortura

Explosión de pirotecnia clandestina en Pesquería, Nuevo León, deja tres muertos y seis heridos

destruyó una terminal de carga de la terminal marítima del Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK), según informó hoy esta empresa de Kazajistán que exporta el grueso de su petróleo a Europa a través del mar Caspio.

"Hoy a las 4.06 hora de Moscú (01:05 GMT). a consecuencia de un ataque terrorista deliberado de drones náuticos en la zona de la terminal marina de KTK. sufrió daños considerables la terminal de carga VPU-2", indicó en Telegram la empresa, según la cual esta instalación no podrá ser reparada.

KTK señaló que por orden del capitán del puerto de Novorossíisk, "todas las operaciones de carga (...) fueron detenidas, los buques cisterna retirados de la zona de la empresa".

"No hay víctimas entre el personal de KTK y de los trabajadores subcontratados", añadió.

La empresa indicó que "en el momento de la explosión los sistemas de protección ante averías garantizaron el cierre de las correspondientes tuberías. Preliminarmente no hubo derrame en el mar Negro".

No obstante, las autoridades toman pruebas del agua marina en la zona y llevan a cabo el monitoreo de la situación ecológica, señaló el consorcio.

Las restantes terminales de la planta reanudarán sus operaciones "cuando no haya amenaza de ataques de drones náuticos o aéreos", añadió KTK.

El consorcio agrupa importantes compañías de Kazajistán, Estados Unidos, Rusia y varios países europeos, por lo que acusó a Ucrania de "atacar los intereses de los países participantes".

"Queremos subrayar que se trata del tercer ataque contra una institución exclusivamente civil y protegida por el derecho internacional. Anteriormente fueron atacadas la estación de bombeo Kropotkinskaya y las oficinas de KTK en Novorossíisk", denunció.

En 2024 el oleoducto transportó más de 63 millones de toneladas de petróleo.

Los drones ucranianos golpean desde hace meses las instalaciones energéticas en Rusia, desde refinerías hasta oleoductos, gasoductos y depósitos de combustible.

