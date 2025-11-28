Más Información

Kiev.- El presidente de , Volodímir Zelensky, anunció la dimisión de su jefe de gabinete, Andrí Yermak, luego de que las autoridades anticorrupción del país registraran el departamento y la oficina de Yermak en el marco de una de sus investigaciones.

La dimisión llega en un momento en el que Ucrania mantiene conversaciones con Estados Unidos sobre un plan para poner fin a la . Yermak, de 54 años, es el negociador clave en este proceso.

“No quiero que nadie tenga ninguna duda sobre Ucrania”, dijo Zelensky en un discurso a la nación en el que anunció una remodelación de la oficina presidencial.

“El jefe de la oficina, Andrí Yermak, ha presentado su dimisión”, explicó el presidente ucraniano, que agregó que este sábado mantendrá consultas con posibles sustitutos de Yermak.

Andrí Yermak era considerado el hombre más poderoso del país después del propio Zelensky, al que algunos de sus colaboradores más cercanos y diputados de su propio partido habían pedido el cese de su jefe de gabinete.

Medios ucranianos aseguran que los registros de las autoridades anticorrupción a Yermak están relacionados con su posible implicación en la supuesta trama de comisiones a contratistas de la empresa pública de energía atómica ucraniana expuesta este mes.

La trama estaría liderada por un exsocio empresarial de Zelensky y habría contado con la participación de varios ministros.

Zelensky anunció también en su discurso a la nación de este viernes que el jefe del Estado Mayor, Andrí Gnatov, y el secretario del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov, seguirán integrando la delegación ucraniana en la reunión para avanzar hacia un final negociado de la guerra prevista para “el futuro más próximo” con emisarios de Estados Unidos.

En la delegación -que hasta ahora estaba encabezada por Yermak- habrá también representantes del Ministerio de Exteriores y de los servicios de inteligencia ucranianos, agregó Zelensky.

Un hombre alto y corpulento aparece en prácticamente todas las fotos del presidente ucraniano en los innumerables actos y viajes oficiales que ha efectuado el líder de Kiev desde que Rusia comenzara hace casi cuatro años su invasión de Ucrania.

Vestido en la primera fase del conflicto con ropa verde oliva que más tarde cambiaría por los trajes y las corbatas que luce ahora, Andrí Yermak (Kiev, 1971) es, sobre el papel, el jefe de gabinete de Zelensky.

Pero las funciones que desempeña van más allá de lo que se espera del cargo, lo que ha llevado a este exabogado y productor de cine, que de joven se abrió camino como chico para todo de una discoteca frecuentada por oligarcas, a ser considerado el primer ministro de facto, el ministro de Exteriores y la única persona capaz de influir en el presidente ucraniano.

Detectives anticorrupción registraron este viernes la vivienda y el despacho de Yermak, algo que amenaza ahora tanto su posición como la de quien hasta este momento ligó a él su suerte de forma prácticamente indisociable.

