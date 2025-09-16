Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV llamó al párroco de la única iglesia católica de Gaza, el sacerdote argentino Gabriel Romanelli, para informarse de la situación tras la ofensiva terrestre que comenzó Israel en las últimas horas, confirmó la oficina de prensa del Vaticano.

El pontífice estadounidense llamó desde Castel Gandolfo, donde está transcurriendo su día semanal de reposo, a Romanelli, quien le confirmó que "la parroquia sigue ayudando a las aproximadamente 450 personas que se han refugiado allí y a quienes acuden a ellos, distribuyendo comida y agua y manteniendo abierta la farmacia interna".

"También se continúan las actividades con los niños y los jóvenes y la asistencia a los ancianos y los enfermos, a pesar de la intensificación del conflicto", informó el sacerdote al Papa.

Lee también Israel comienza operación contra Hamas en Ciudad de Gaza y pide a habitantes irse al sur

Ante la situación, León XIV expresó su preocupación y aseguró al padre Gabriel y a todos los que acuden a la parroquia su cercanía y sus oraciones, añadió la oficina de prensa del Vaticano.

Hace algunos días, el párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia, en un video compartido con los medios del Vaticano, confirmó que había recibido una primera llamada de León XIV.

"Le dijimos que estamos bien, que la situación sigue siendo difícil. La mayoría de la población no quiere irse y hay unos 450 refugiados en la parroquia, entre ellos ancianos, enfermos y niños. Seguimos apoyándolos".

"No es la primera vez y siempre sigue de cerca la situación y está muy comprometido con el fin de esta guerra, trabajando y rezando por la paz. Por eso, envía su bendición a todos, a toda la Franja de Gaza, a toda la comunidad parroquial", explicó entonces el sacerdote.

Lee también "Se acumulan las pruebas" de "genocidio" en Gaza, afirma jefe de derechos humanos de la ONU

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc