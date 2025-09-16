Más Información

Sheinbaum hace historia como la primera mujer en dar el Grito de Independencia; lanza 22 arengas ante un Zócalo repleto

Sheinbaum hace historia como la primera mujer en dar el Grito de Independencia; lanza 22 arengas ante un Zócalo repleto

AMLO y Sheinbaum con ayuda de Morena destruyeron “por completo” la democracia mexicana, afirma Zedillo en medio español

AMLO y Sheinbaum con ayuda de Morena destruyeron “por completo” la democracia mexicana, afirma Zedillo en medio español

Hernán Bermúdez, bajo la lupa de EU por huachicol

Hernán Bermúdez, bajo la lupa de EU por huachicol

Muere el actor Robert Redford a los 89 años

Muere el actor Robert Redford a los 89 años

Células del Cártel Jalisco ayudaron a Hernán Bermúdez en Sudamérica

Células del Cártel Jalisco ayudaron a Hernán Bermúdez en Sudamérica

Salinas da su propio Grito de Independencia, con estandarte incluido: "vida, propiedad y libertad”

Salinas da su propio Grito de Independencia, con estandarte incluido: "vida, propiedad y libertad”

Sheinbaum reivindica a mujeres y migrantes en arengas del Grito de Independencia; ¡Viva México libre, independiente y soberano!

Sheinbaum reivindica a mujeres y migrantes en arengas del Grito de Independencia; ¡Viva México libre, independiente y soberano!

Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo

Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo

Morena, con poca productividad en la 66 Legislatura

Morena, con poca productividad en la 66 Legislatura

Acuden al Zócalo 280 mil personas a celebrar el primer grito de Sheinbaum, reporta la Secretaría de Gobierno de CDMX

Acuden al Zócalo 280 mil personas a celebrar el primer grito de Sheinbaum, reporta la Secretaría de Gobierno de CDMX

EU exige a México acciones más agresivas contra cárteles de la droga en 2026

EU exige a México acciones más agresivas contra cárteles de la droga en 2026

Ciudad del Vaticano.- El llamó al párroco de la única iglesia católica de Gaza, el sacerdote argentino Gabriel Romanelli, para informarse de la situación tras la ofensiva terrestre que comenzó Israel en las últimas horas, confirmó la oficina de prensa del .

El pontífice estadounidense llamó desde Castel Gandolfo, donde está transcurriendo su día semanal de reposo, a Romanelli, quien le confirmó que "la parroquia sigue ayudando a las aproximadamente 450 personas que se han refugiado allí y a quienes acuden a ellos, distribuyendo comida y agua y manteniendo abierta la farmacia interna".

"También se continúan las actividades con los niños y los jóvenes y la asistencia a los ancianos y los enfermos, a pesar de la intensificación del conflicto", informó el sacerdote al Papa.

Lee también

Ante la situación, León XIV expresó su preocupación y aseguró al padre Gabriel y a todos los que acuden a la parroquia su cercanía y sus oraciones, añadió la oficina de prensa del Vaticano.

Hace algunos días, el párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia, en un video compartido con los medios del Vaticano, confirmó que había recibido una primera llamada de León XIV.

"Le dijimos que estamos bien, que la situación sigue siendo difícil. La mayoría de la población no quiere irse y hay unos 450 refugiados en la parroquia, entre ellos ancianos, enfermos y niños. Seguimos apoyándolos".

"No es la primera vez y siempre sigue de cerca la situación y está muy comprometido con el fin de esta guerra, trabajando y rezando por la paz. Por eso, envía su bendición a todos, a toda la Franja de Gaza, a toda la comunidad parroquial", explicó entonces el sacerdote.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS? Foto: IMSS / INAPAM / Adobe

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS?

Visa láser/ iStock/ rarrarorro

¡Ya no hay citas en 2025! FECHAS DISPONIBLES para tramitar la visa por primera vez

Foto: Cortesía Disney World Latino

Disney World lanza oferta única para visitantes latinos: 4 días, 4 parques, 1 gran aventura

Visa americana. iStock

¿Qué es un ‘Overstay’ en Estados Unidos y por qué puede llevarte a la CANCELACIÓN de tu visa?

AICM/iStock/ Feverpitched

Aeropuerto de CDMX (AICM) suspenderá vuelos por Desfile Militar del 16 de septiembre de 2025