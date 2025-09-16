Más Información
Sheinbaum hace historia como la primera mujer en dar el Grito de Independencia; lanza 22 arengas ante un Zócalo repleto
AMLO y Sheinbaum con ayuda de Morena destruyeron “por completo” la democracia mexicana, afirma Zedillo en medio español
Sheinbaum reivindica a mujeres y migrantes en arengas del Grito de Independencia; ¡Viva México libre, independiente y soberano!
Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo
Acuden al Zócalo 280 mil personas a celebrar el primer grito de Sheinbaum, reporta la Secretaría de Gobierno de CDMX
Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV llamó al párroco de la única iglesia católica de Gaza, el sacerdote argentino Gabriel Romanelli, para informarse de la situación tras la ofensiva terrestre que comenzó Israel en las últimas horas, confirmó la oficina de prensa del Vaticano.
El pontífice estadounidense llamó desde Castel Gandolfo, donde está transcurriendo su día semanal de reposo, a Romanelli, quien le confirmó que "la parroquia sigue ayudando a las aproximadamente 450 personas que se han refugiado allí y a quienes acuden a ellos, distribuyendo comida y agua y manteniendo abierta la farmacia interna".
"También se continúan las actividades con los niños y los jóvenes y la asistencia a los ancianos y los enfermos, a pesar de la intensificación del conflicto", informó el sacerdote al Papa.
Lee también Israel comienza operación contra Hamas en Ciudad de Gaza y pide a habitantes irse al sur
Ante la situación, León XIV expresó su preocupación y aseguró al padre Gabriel y a todos los que acuden a la parroquia su cercanía y sus oraciones, añadió la oficina de prensa del Vaticano.
Hace algunos días, el párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia, en un video compartido con los medios del Vaticano, confirmó que había recibido una primera llamada de León XIV.
"Le dijimos que estamos bien, que la situación sigue siendo difícil. La mayoría de la población no quiere irse y hay unos 450 refugiados en la parroquia, entre ellos ancianos, enfermos y niños. Seguimos apoyándolos".
"No es la primera vez y siempre sigue de cerca la situación y está muy comprometido con el fin de esta guerra, trabajando y rezando por la paz. Por eso, envía su bendición a todos, a toda la Franja de Gaza, a toda la comunidad parroquial", explicó entonces el sacerdote.
Lee también "Se acumulan las pruebas" de "genocidio" en Gaza, afirma jefe de derechos humanos de la ONU
mcc