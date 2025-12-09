El húngaro László Krasznahorkai, quien ganó el premio de Literatura por sus novelas surrealistas y anárquicas que combinan una visión del mundo sombría con un humor mordaz, dio una conferencia en Estocolmo el domingo en una de sus inusuales apariciones públicas.

La conferencia de Krasznahorkai, que ofreció en húngaro, abarcó temas como ángeles antiguos y nuevos, la dignidad humana, la esperanza o la falta de ella, la rebelión y sus observaciones de un clochard —o vagabundo— en el metro de Berlín.

Introdujo su conferencia, según la traducción al inglés, diciendo que “al recibir el Premio Nobel de Literatura 2025, originalmente deseaba compartir mis pensamientos con ustedes sobre el tema de la esperanza, pero como mis reservas de esperanza definitivamente han llegado a su fin, ahora hablaré sobre los ángeles”.

A diferencia de “los ángeles de antaño”, los nuevos ángeles, indicó Krasznahorkai, “no tienen alas, pero tampoco tienen mensaje, ninguno en absoluto. Están simplemente aquí entre nosotros con su ropa de calle simple, irreconocibles si así lo desean.

“Simplemente están ahí y nos miran, buscan nuestra mirada, y en esta búsqueda hay una súplica para nosotros, para mirar en sus ojos, para que nosotros mismos podamos transmitirles un mensaje, solo que desafortunadamente, no tenemos mensaje que dar”, escribe el autor en una prosa triste, pero poética.

Expresándose en sus largas y sinuosas frases características llenas de apocalipsis pero sin puntos finales, dice que es un shock cuando “detecto la historia horrífica de estos nuevos ángeles que están frente a mí, la historia de que son sacrificios, sacrificios: y no para nosotros, sino por nosotros, por cada uno de nosotros, debido a cada uno de nosotros, ángeles sin alas y ángeles sin mensaje, y todo el tiempo sabiendo que hay guerra, guerra y solo guerra, guerra en la naturaleza, guerra en la sociedad, y esta guerra se libra no solo con armas, no solo con tortura, no solo con destrucción: por supuesto, este es un extremo de la escala, pero esta guerra también procede en el extremo opuesto de la escala, porque una sola mala palabra es suficiente”.

Cuando los jueces del Nobel anunciaron el premio en octubre, describieron al escritor de 71 años como "un gran escritor épico" cuyo trabajo "se caracteriza por el absurdismo y el exceso grotesco".

"La obra de Krasznahorkai puede verse como parte de una tradición centroeuropea", dijo la organización del Premio Nobel. "Características importantes son el pesimismo y el apocalipsis, pero también el humor y la imprevisibilidad".

Sus novelas incluyen “Satantango”, “La melancolía de la resistencia”, “Guerra y guerra”, “El regreso de Baron Wenckheim” y “Herscht 07769”.

El ganador del año pasado fue la autora surcoreana Han Kang. El ganador de 2023 fue el escritor noruego Jon Fosse, cuyo trabajo incluye una épica de siete libros compuesta por una sola oración.

Mientras tanto, el director del Instituto Nobel Noruego, Kristian Harpviken, anunció el sábado que la líder opositora venezolana María Corina Machado, laureada del premio de la Paz, llegaría a Oslo esta semana para recibir su premio en persona.

La opositora de 58 años, quien ganó por su lucha para lograr una transición democrática en la nación sudamericana, ha estado escondida y no se la ha visto en público desde enero.

Harpviken dijo a la emisora pública noruega NRK que se esperaba que Machado recogiera personalmente el premio el miércoles.

"Hablé con la ganadora del premio de la Paz anoche, y ella vendrá a Oslo", indicó Harpviken, según NRK.

Las ceremonias de entrega de los Nobel se celebran el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel en 1896. La ceremonia de entrega del premio de la paz se realiza en Oslo y las otras ceremonias se llevan a cabo en Estocolmo.