Roma. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni visitó al papa Francisco en el hospital y afirmó que está “alerta y receptivo” y lleno de buen humor a pesar de su neumonía.

Un comunicado emitido por el Palazzo Chigi, sede del gobierno, explicó que Meloni visitó al pontífice en su habitación del décimo piso del Policlínico Gemelli, donde se encuentra aislado y bajo estrictos tratamientos, “para expresarle los augurios de pronta recuperación, en nombre del gobierno y de la nación entera”.

“Bromeamos como siempre. No ha perdido su proverbial sentido del humor”, indica el comunicado. “Estoy muy contenta de haberlo encontrado alerta y receptivo”, añade.

Es la primera visita al papa, más allá de sus secretarios y equipo médico, desde su hospitalización el viernes pasado.

El papa Francisco pasó "con tranquilidad" su quinta noche hospitalizado

Horas antes, el Vaticano había informado que el papa durmió bien, se levantó de la cama y desayunó, después de que las pruebas confirmaran que el pontífice de 88 años contrajo neumonía en ambos pulmones, una complicación adicional que generó preocupación sobre su capacidad para combatir la infección.

En una actualización realizada en las primeras horas del miércoles, el Vaticano indicó que Francisco pasó con tranquilidad su quinta noche en el hospital Gemelli de Roma. “Tuvo una noche tranquila, se despertó y desayunó”, dijo el portavoz Matteo Bruni.

El papa, que se sometió a la extirpación del lóbulo superior del pulmón derecho cuando era joven, se encuentra de buen ánimo y agradece las oraciones por su recuperación, dijo Bruni.

El miércoles, el vicario de Francisco en Roma instó a todos los fieles a dedicar una hora de oración en silencio por el papa antes de los servicios de vísperas de la tarde, y los peregrinos que planeaban asistir a su audiencia general semanal acudieron a la Plaza de San Pedro para ofrecer una oración tras la cancelación del evento.

“Creo que muchas personas están decepcionadas, pero pienso que lo más importante es que tenemos que orar por su salud”, dijo la hermana Charlene, una monja de Singapur que estaba en la plaza.

Asistente a una oración de la comunidad boliviana en el Hospital Gemelli donde está hospitalizado el papa Francisco. Foto: Massimo Percossi / EFE

La doble neumonía indica una infección más grave

Francisco fue internado en el hospital Gemelli el viernes, cuando empeoró la bronquitis que había sufrido durante una semana. El lunes, el personal médico determinó que sufría de una infección respiratoria polimicrobiana, lo que significa que una mezcla de virus, bacterias y posiblemente otros organismos había colonizado su tracto respiratorio. A última hora del martes, el Vaticano informó que una tomografía computarizada de tórax mostró el inicio de una neumonía bilateral además de la bronquitis asmática, que ya se trata con cortisona y antibióticos.

La bronquitis puede provocar neumonía, que es una infección más profunda y grave de los alveolos pulmonares. La neumonía puede desarrollarse en parte de un pulmón, en un pulmón entero o en ambos. Suele ser más grave cuando ambos pulmones están afectados porque no hay tejido pulmonar sano para compensar.

El tratamiento varía según la gravedad, pero puede incluir la administración de oxígeno a través de un tubo nasal o mascarilla, líquidos intravenosos, y tratamiento de la causa subyacente de la infección. Hasta la fecha, Francisco respira por su cuenta y se dice que su función cardíaca es buena. Ha desayunado todos los días, se ha levantado de la cama, leído los periódicos y realizado algo de trabajo desde su habitación en el hospital.

“El papa Francisco es un hombre fuerte que no se deja abatir por las dificultades”, indicó el reverendo Enzo Fortunato, que dirige una nueva comisión del Vaticano relacionada con la infancia. El hecho de que Francisco mantenga su rutina ordinaria, que incluye recibir la Eucaristía, “es señal de un hombre que quiere experimentar la normalidad de la enfermedad en el hospital”.

El papa Francisco llega para presidir las Vísperas de Nochevieja y las celebraciones del Te Deum, en la Basílica de San Pedro del Vaticano, el martes 31 de diciembre de 2024. FOTO: ANDREW MEDICHINI. AP

El papa, en riesgo de complicaciones

El Vaticano no ha proporcionado información sobre cómo responde Francisco a los medicamentos que se le han administrado, más allá de decir que no tiene fiebre. El papa argentino, quien ha admitido anteriormente ser un paciente poco obediente, tiene varios padecimientos que lo hacen particularmente propenso a complicaciones: además de su edad, no realiza actividades físicas y usa una silla de ruedas, lo que limita su capacidad para eliminar los líquidos que se acumulan en sus pulmones.

La doctora Meredith McCormack, directora de medicina pulmonar y cuidados críticos en la Universidad Johns Hopkins, manifestó que los médicos estarán atentos para ver si Francisco responde a la terapia, que puede incluir fisioterapia para ayudar a limpiar los pulmones. Los casos graves de neumonía suelen tratarse durante una o dos semanas, pero la recuperación de una persona mayor podría extenderse más allá de eso.

“El hecho de que no empeore podría ser una señal alentadora”, dijo McCormack, que no participa en el cuidado de Francisco.

El Vaticano no ha indicado cuánto tiempo podría permanecer hospitalizado el papa, y solo ha dicho que el tratamiento de un “cuadro clínico tan complejo” requeriría una estancia “adecuada”.

