Durante un encuentro en Panamá organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), especialistas de medios de comunicación, plataformas digitales, universidades y organizaciones civiles coincidieron en que la desinformación es hoy uno de los principales retos para la democracia en América Latina.

A lo largo de dos días, los participantes analizaron cómo han cambiado los ecosistemas informativos y de qué manera estas transformaciones influyen en el debate público. En ese contexto, señalaron la urgencia de fortalecer la información confiable y de calidad en la región.

Los expertos advirtieron que la desinformación ya no es un problema aislado, sino un fenómeno que se alimenta de algoritmos que priorizan contenidos polarizantes y de redes organizadas que buscan incidir en decisiones políticas y sociales.

Ante este panorama, destacaron la importancia de que los medios refuercen la verificación de datos, sean más transparentes en sus procesos editoriales y trabajen de la mano con organizaciones especializadas en fact-checking para frenar la difusión de información falsa.

La defensa de la libertad de expresión fue otro de los ejes del encuentro. La abogada Catalina Botero subrayó que las estrategias contra la desinformación no deben derivar en censura ni poner en riesgo la independencia de los medios. Por ello, planteó la necesidad de regular a las plataformas digitales con un enfoque en la transparencia de sus algoritmos y en la rendición de cuentas, sin intervenir en los contenidos.

Asimismo, los participantes coincidieron en que la alfabetización mediática es fundamental para formar una ciudadanía digital informada y crítica. Propusieron impulsar programas educativos, campañas públicas y contenidos formativos que ayuden a las audiencias a identificar información engañosa y a participar de manera responsable en el entorno digital.

El encuentro concluyó que la colaboración entre medios, plataformas, academia, sociedad civil y gobiernos será clave para enfrentar los desafíos del nuevo ecosistema informativo y fortalecer la democracia en América Latina.

Encuentro en Panamá organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Foto: Especial

