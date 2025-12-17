Más Información

Morena va contra “Ley Esposa” en SLP que postula solo mujeres en 2027, señala Alcalde; prepara acción de inconstitucionalidad

Morena va contra “Ley Esposa” en SLP que postula solo mujeres en 2027, señala Alcalde; prepara acción de inconstitucionalidad

EN VIVO: Trump emite mensaje sobre logros en su primer año de administración; sigue aquí el minuto a minuto

EN VIVO: Trump emite mensaje sobre logros en su primer año de administración; sigue aquí el minuto a minuto

Cártel de Santa Rosa de Lima reclutó exmilitares colombianos contra el CJNG; EU acusa que se disputan el control de huachicol

Cártel de Santa Rosa de Lima reclutó exmilitares colombianos contra el CJNG; EU acusa que se disputan el control de huachicol

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Vinculan a proceso a "El Yeicob", socio del empresario Raúl Rocha, por delincuencia organizada; le dictan prisión preventiva

Vinculan a proceso a "El Yeicob", socio del empresario Raúl Rocha, por delincuencia organizada; le dictan prisión preventiva

Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico y posesión de armas; continúa en prisión en el Altiplano

Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico y posesión de armas; continúa en prisión en el Altiplano

Durante un encuentro en Panamá organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), especialistas de medios de comunicación, plataformas digitales, universidades y organizaciones civiles coincidieron en que la desinformación es hoy uno de los principales retos para la .

A lo largo de dos días, los participantes analizaron cómo han cambiado los ecosistemas informativos y de qué manera estas transformaciones influyen en el debate público. En ese contexto, señalaron la urgencia de fortalecer la información confiable y de calidad en la región.

Los expertos advirtieron que la desinformación ya no es un problema aislado, sino un fenómeno que se alimenta de algoritmos que priorizan contenidos polarizantes y de redes organizadas que buscan incidir en decisiones políticas y sociales.

Lee también

Ante este panorama, destacaron la importancia de que los medios refuercen la verificación de datos, sean más transparentes en sus procesos editoriales y trabajen de la mano con organizaciones especializadas en fact-checking para frenar la difusión de información falsa.

La defensa de la libertad de expresión fue otro de los ejes del encuentro. La abogada Catalina Botero subrayó que las estrategias contra la desinformación no deben derivar en censura ni poner en riesgo la independencia de los medios. Por ello, planteó la necesidad de regular a las plataformas digitales con un enfoque en la transparencia de sus algoritmos y en la rendición de cuentas, sin intervenir en los contenidos.

Asimismo, los participantes coincidieron en que la alfabetización mediática es fundamental para formar una ciudadanía digital informada y crítica. Propusieron impulsar programas educativos, campañas públicas y contenidos formativos que ayuden a las audiencias a identificar información engañosa y a participar de manera responsable en el entorno digital.

Lee también

El encuentro concluyó que la colaboración entre medios, plataformas, academia, sociedad civil y gobiernos será clave para enfrentar los desafíos del nuevo ecosistema informativo y fortalecer la .

Encuentro en Panamá organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Foto: Especial
Encuentro en Panamá organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Foto: Especial

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]