Más Información

Club del agua: 31 políticos acaparan concesiones

Club del agua: 31 políticos acaparan concesiones

Tráiler impacta al Tren Interoceánico en Chiapas al intentar ganarle el paso; un chofer resulta lesionado

Tráiler impacta al Tren Interoceánico en Chiapas al intentar ganarle el paso; un chofer resulta lesionado

Paisanos regresan a México entre extorsiones

Paisanos regresan a México entre extorsiones

Rosario, sobreviviente de la guerrilla

Rosario, sobreviviente de la guerrilla

Motos por app, servicio entre el riesgo y la alta demanda

Motos por app, servicio entre el riesgo y la alta demanda

Pierden 81 mil usuarios rutas aéreas México-EU

Pierden 81 mil usuarios rutas aéreas México-EU

Sheinbaum inaugura nueva central eléctrica en Querétaro; "yo quiero mucho a CFE", dice

Sheinbaum inaugura nueva central eléctrica en Querétaro; "yo quiero mucho a CFE", dice

La Armada incauta cerca de 30 kilos de cocaína en Acapulco, Guerrero; inician investigación

La Armada incauta cerca de 30 kilos de cocaína en Acapulco, Guerrero; inician investigación

Cae "La Piruja", objetivo prioritario en Baja California; es integrante de alto rango del crimen organizado en Sinaloa

Cae "La Piruja", objetivo prioritario en Baja California; es integrante de alto rango del crimen organizado en Sinaloa

Condenan violencia digital contra artista tras ganar concurso del INE

Condenan violencia digital contra artista tras ganar concurso del INE

2025: De lo bueno, poco, por Lázaro Azar

2025: De lo bueno, poco, por Lázaro Azar

No hay esperanza que quepa en este cuadro, un cuento de Guillermo Arreola

No hay esperanza que quepa en este cuadro, un cuento de Guillermo Arreola

París. El presidente francés, , anunció este domingo la construcción de un nuevo de última generación para las , que deberá entrar en servicio para 2038.

La nave deberá reemplazar en sus funciones al portaaviones Charles de Gaulle, operativo desde 2001 y diseñado para funcionar durante cuatro décadas.

“Será la ilustración de la potencia de nuestra nación”, manifestó Macron en un discurso pronunciado este domingo ante militares franceses desplazados en los , país en el que los visitó con motivo de las fiestas de fin de año.

Lee también

“La potencia de la industria tecnológica -precisó el mandatario francés-, la potencia al servicio de la libertad en los mares y en las turbulencias del tiempo”.

La decisión de acometer este proyecto, que se venía barajando desde al menos 2023, se tomó esta semana, dijo, y él mismo visitará en febrero las obras de del nuevo portaaviones.

La iniciativa tendrá un impacto positivo para la economía, explicó el presidente francés, porque en él participarán unos 800 prestadores de servicios y el 80% de ellos serán pequeñas y medianas empresas.

Lee también

El proyecto anunciado desde la base emiratí Zayed Military City, a las afueras de , se inscribe dentro del aumento de las inversiones en defensa contempladas por la ley de programación militar francesa, que prevé incrementos significativos del gasto pese a las dificultades presupuestarias que atraviesa el país, con el déficit disparado (proyectado en el 5,4 % del PIB para este año).

Para 2026, pese a la profunda división parlamentaria, los diputados franceses aprobaron el pasado 10 de diciembre una resolución para elevar el en los próximos presupuestos (sin precisar cantidades), con un amplio respaldo de partidos de toda índole (411 votos a favor y 88 en contra).

Pero la falta de acuerdo político ha hecho ya imposible la aprobación de unos presupuestos antes de este fin de año y el gobierno que lidera el primer ministro, , deberá trabajar la próxima semana en una ley especial para cubrir el vacío que dejará la ausencia de unas nuevas cuentas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos

Pago doble para pensionados en enero quiénes lo reciben, fecha y monto exacto. Foto: iStock / carlosrojas20 / Edgar BJ / Banco del Bienestar

¿Qué pensionados recibirán pago doble en ENERO? Fecha y monto

visa americana. Foto: iStock

La ciudad donde tardarás más en tramitar la visa americana por primera vez (no es CDMX)

Canadá. iStock/ Julia Dorian

Canadá elimina límite generacional: ¿Qué significa? Nuevas reglas de ciudadanía explicadas

Navidad y Año Nuevo en San Francisco. Foto: Chat GPT

Navidad y Año Nuevo en San Francisco: ¿Qué hacer? Mejores atracciones de temporada