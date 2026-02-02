San Francisco de Campeche.- Diputados de Morena desmintieron el supuesto intento de detención al presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, el morenista, José Antonio Jiménez Gutiérrez y advirtieron que fue "una embestida para desestabilizar el gobierno de Layda Sansores".

Agregaron que “es falsa la supuesta detención de Antonio Jiménez en el Congreso”, señaló el diputado, Carlos Ucan Yam a las puertas del Palacio Legislativo.

Acompañado de algunos legisladores morenistas, afirmó que estos rumores que circularon en redes sociales solo buscan desestabilizar al gobierno de Layda Sansores.

Puntualizó que la postura de la bancada de Morena surge ante los comentarios que circularon ayer domingo y hoy lunes en redes sociales, por un supuesto operativo para detener al presidente del Congreso del Estado, apenas horas después de que por primera vez en el sexenio, se entregó a Movimiento Ciudadano la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGECAM) negó el supuesto operativo de presunta detención al diputado Jiménez.

Desmienten intento de detención del presidente del Congreso en Campeche (02/02/2026). Foto: Especial

“La presencia de personal de esta institución en las inmediaciones del Congreso del Estado no corresponde a alguna diligencia ministerial”, publicó la dependencia.

“Los elementos se encontraban realizando un recorrido de vigilancia preventiva, actividad habitual, y las unidades se detuvieron momentáneamente en la zona sin que existiera diligencia ministerial, como han señalado algunos medios”, explicó la Fiscalía.

