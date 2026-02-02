Con base en llamadas anónimas a las líneas de emergencia sobre la presencia de civiles armados, en dos operativos distintos realizados por elementos del Grupo de Operaciones Especiales Estatales se logró detener a seis personas, una de ellas del sexo femenino, con ocho armas de fuego, cargadores, cartuchos y equipos tácticos.

Un primer reporte a las líneas de emergencia alertó a las autoridades de seguridad sobre civiles armados en el fraccionamiento Hacienda del Valle, en Culiacán, lo que permitió la detención de tres jóvenes, con dos fusiles AK-47, un fusil tipo M-4 y dieciocho cargadores abastecidos.

Los elementos estatales, primeramente observaron a los ocupantes de un vehículo Mazda, color gris, por lo que al ser detenidos y sometidos a una revisión, se les encontró dos fusiles AK-47, un fusil tipo M-4, doce cargadores abastecidos para calibre 7.62X 39, seis mas para armas calibre 5.56X 45, 180 cartuchos útiles y tres chalecos táctico

En el interior de la unidad Mazda, se localizó una cubeta color blanco, con 74 puntas de acero, para dañar neumáticos, por lo que se procedió a su detención y consignación ante la Fiscalía General de la República para que investigue el origen de las armas, cartuchos y los cargadores abastecidos.

Tras de concluir este operativo, se recibió una segunda alerta, sobre más personas armadas, en la colonia Adolfo López Mateos, en la parte oriente de Culiacán, donde se localizó a los ocupantes de otro vehículo Mazda, los cuales intentar huir del lugar, realizando disparos a los elementos estatales.

Los elementos del Grupo de Operaciones Especiales al detener a dos hombres y una mujer, uno de ellos, lesionado, al intentar brincar una cerca, les aseguró cinco armas de fuego, entre ellas un fusil M-16, seis cargadores, noventa cartuchos y un vehículo Mazda, con reporte de robo

Las autoridades exhortaron a la población a continúan colaborando con reportes anónimos a las líneas de emergencia, cuando observen algún delito o la presencia de personas armadas, para que se pueda tener una respuesta inmediata.

