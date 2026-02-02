A seis días de haber sido víctimas de un ataque a balazos muy cerca de sus oficinas, el líder estatal del partido Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y la diputada local, Elizabet Montoya Ojeda, continúan hospitalizados, el en terapia intensiva, delicado de salud y ella, en recuperación de una lesión en un ojo.

Los dos políticos del movimiento naranja, junto con el chofer que conducía la camioneta en la que viajan, sobre la avenida Niños Héroes, conocida como el malecón viejo, en el centro de Culiacán, resultaron heridos, durante el atentado a balazos que fueron objeto la tarde del pasado miércoles 28 de enero.

El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, desde el momento que fue notificado sobre el ataque de los dos diputados locales, este los visita todas las madrugadas, en la clínica privada, donde permanece Montoya Ojeda y en el hospital, donde fue trasladado, Torres Félix, para conocer cómo evoluciona su salud.

Lee también Se intensifica búsqueda de mineros desaparecidos; Rocha Moya asegura despliegue de fuerza militar

Lo que se conoce es que dentro de la gravedad de la salud del dirigente del partido naranja que recibió varios disparos, uno de ellos en la cabeza, es que este, muestra una ligera mejoría, por lo que es sometido a diversos estudios de tomografías.

En tanto, Elizabet Montoya, a seis días, de haber sido sometida a una cirugía en la cara, por la lesión que afectó uno de sus ojos, su estado de salud es estable y se encuentra consciente en espera de ser dada de alta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL