En lo que va de la administración, la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, ha canjeado 9 mil 128 armas de fuego por efectivo, entre ellas, armas largas, piezas de artillería como granadas, y además se han recibido hasta cartuchos de dinamita.

Dicho programa tiene el objetivo de reducir la circulación de armas en manos de la población civil y contribuir a la disminución de la violencia en el país; el canje se hace en módulos en atrios de iglesia.

De acuerdo con cifras oficiales, del 1 de octubre de 2024 al 10 de febrero de 2026, del total de armas entregadas de manera voluntaria, 5 mil 311 corresponden a armas cortas y 2 mil 648 a armas largas.

Además, se han recibido 561 mil 292 cartuchos, 11 mil 843 cargadores, mil 169 granadas, así como 15 cartuchos de dinamita.

También se han canjeado 245 estopines y 85 mil 14 cápsulas detonantes o fulminantes.

En el mismo periodo también se han intercambiado 8 mil 70 juguetes bélicos por juguetes didácticos, como parte de la estrategia paralela dirigida a niñas y niños para fomentar una cultura de paz desde la infancia.

Con el programa, la Segob busca disminuir la violencia en el país. Foto: Especial

El pasado 14 de enero de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación que el gobierno de México pagará este año entre cinco y 33 mil pesos por armas, municiones y explosivos útiles que se entreguen en el marco del programa.

El tabulador, elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional, divide los pagos en distintos rangos: armas fantasma, 3D, hechizas o deportivas; ingenio bélico (armas largas y cortas); piezas de artillería como granadas y explosivos, así como cartuchos de aire y gas comprimido, entre otros.

En el documento se detalla que los objetos con menor valor corresponden a la categoría de cartuchos calibre .22, .25 y .32, por los que se pagan cinco pesos por unidad. En contraste, el monto más alto se ubica en el rango de piezas de artillería, donde las ametralladoras ligeras y pesadas de todos los calibres alcanzan un pago de hasta 33 mil 650 pesos.

Debajo de este rango, en la categoría de armas largas, los fusiles semiautomáticos y automáticos de uso exclusivo del Ejército pueden recibir hasta 32 mil 960 pesos.

La Segob busca que la entrega de armas sea voluntaria y anónima, por lo que no se genera ninguna consecuencia jurídica para quien posea el arma y decida cambiarla por un estímulo económico, además que el pago será menor si el artefacto no es utilizable.

La recepción y manejo del armamento se realiza en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que las jornadas de desarme se llevan a cabo en conjunto con gobiernos estatales y municipales en las regiones con mayores índices de violencia, con el fin de disminuir la incidencia delictiva y promover la corresponsabilidad entre autoridades y sociedad.