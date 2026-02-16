Más Información
Marx Arriaga suma segunda noche en la SEP entre transmisiones, tamales y barbacoa; mantiene plantón por libros de texto
Se mantiene fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México; anticiclón agravará calidad del aire
Comités de Defensa de la Nueva Escuela Mexicana exigen aumento salarial del 100% al magisterio; rechazan destitución de Marx Arriaga
Sheinbaum anuncia incentivo fiscal de 30% al ISR para cine mexicano; estímulo apoyará largometrajes y series
El mundo exclusivo de IMG Academy; educación de alto rendimiento y residencia VIP, así es la escuela ligada a presuntos hijos de narcos
En lo que va de la administración, la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, ha canjeado 9 mil 128 armas de fuego por efectivo, entre ellas, armas largas, piezas de artillería como granadas, y además se han recibido hasta cartuchos de dinamita.
Dicho programa tiene el objetivo de reducir la circulación de armas en manos de la población civil y contribuir a la disminución de la violencia en el país; el canje se hace en módulos en atrios de iglesia.
De acuerdo con cifras oficiales, del 1 de octubre de 2024 al 10 de febrero de 2026, del total de armas entregadas de manera voluntaria, 5 mil 311 corresponden a armas cortas y 2 mil 648 a armas largas.
Además, se han recibido 561 mil 292 cartuchos, 11 mil 843 cargadores, mil 169 granadas, así como 15 cartuchos de dinamita.
También se han canjeado 245 estopines y 85 mil 14 cápsulas detonantes o fulminantes.
En el mismo periodo también se han intercambiado 8 mil 70 juguetes bélicos por juguetes didácticos, como parte de la estrategia paralela dirigida a niñas y niños para fomentar una cultura de paz desde la infancia.
El pasado 14 de enero de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación que el gobierno de México pagará este año entre cinco y 33 mil pesos por armas, municiones y explosivos útiles que se entreguen en el marco del programa.
El tabulador, elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional, divide los pagos en distintos rangos: armas fantasma, 3D, hechizas o deportivas; ingenio bélico (armas largas y cortas); piezas de artillería como granadas y explosivos, así como cartuchos de aire y gas comprimido, entre otros.
En el documento se detalla que los objetos con menor valor corresponden a la categoría de cartuchos calibre .22, .25 y .32, por los que se pagan cinco pesos por unidad. En contraste, el monto más alto se ubica en el rango de piezas de artillería, donde las ametralladoras ligeras y pesadas de todos los calibres alcanzan un pago de hasta 33 mil 650 pesos.
Debajo de este rango, en la categoría de armas largas, los fusiles semiautomáticos y automáticos de uso exclusivo del Ejército pueden recibir hasta 32 mil 960 pesos.
La Segob busca que la entrega de armas sea voluntaria y anónima, por lo que no se genera ninguna consecuencia jurídica para quien posea el arma y decida cambiarla por un estímulo económico, además que el pago será menor si el artefacto no es utilizable.
La recepción y manejo del armamento se realiza en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que las jornadas de desarme se llevan a cabo en conjunto con gobiernos estatales y municipales en las regiones con mayores índices de violencia, con el fin de disminuir la incidencia delictiva y promover la corresponsabilidad entre autoridades y sociedad.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]