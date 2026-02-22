Después de la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Arquidiócesis Primada de México difundió un mensaje de paz del cardenal Carlos Aguiar Retes, quien aseguró que “la lucha contra el mal es un deber permanente de todos los discípulos de Jesús”.

El arzobispo hizo un llamado a construir juntos la paz social en nuestra Patria y garantizó que como Iglesia que peregrina en México, hay un compromiso a propiciar mensajes de bien en todos los ámbitos de la Nación.

“Somos conscientes de los momentos difíciles que afrontamos como sociedad; por ello, dirijo este mensaje para reanimarnos y hacer un llamado para ser colaboradores del bien común, promoviendo la justicia y la paz social que necesitamos”, señaló el cardenal en un comunicado publicado en los canales oficiales de la Arquidiócesis.

Aguiar Retes pidió, asimismo, colaborar en sanar las heridas de quienes han sido lastimados o indirectamente afectados, por lo que invitó a elevar a Dios en las plegarias, “en todos los rincones donde nos encontremos”.

El cardenal consideró que se debe confiar juntos este momento a Santa María de Guadalupe, “ella que supo acompañar el nacimiento de nuestra nación”, para que interceda y fortalezca los corazones de la gente.

Este mensaje se suma al de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), quien horas antes pidió a sus obispos en todo el país comunicar oportunamente incidentes que pudieran presentarse, para establecer un mapa de riesgo que permita alertar a las autoridades y generar indicadores de protección para feligreses y sacerdotes.

Después de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó del operativo en Tapalpa, Jalisco, en el que Nemesio Oseguera fue abatido, se registraron actos de violencia y vandalismo en al menos 20 estados. Ante estos hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a mantener la calma y a informarse en fuentes institucionales, porque garantizó coordinación con autoridades de todas las entidades.

