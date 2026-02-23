Más Información

Sedena abate a “El Mencho”; duró una década prófugo

Casa Blanca felicita al Ejército por caída de "El Mencho"; confirma apoyo de inteligencia a México

Caos por “El Mencho” desata 252 bloqueos en 20 estados; 90% ya fueron desactivados, afirma el Gabinete de Seguridad

Un domingo de miedo en el país; crónica de la embestida del CJNG

Universidades ajustan modalidades de clases por violencia tras muerte de "El Mencho"; UNAM, UDG y UAEMéx aplican clases virtuales e híbridas

Violencia tras muerte de “El Mencho” obliga a suspender clases en al menos 14 estados; priorizan seguridad de estudiantes

Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la conferencia matutina desde Palacio Nacional, para informar sobre los acontecimientos más relevantes de México.

Gabinete de Seguridad, presente en la conferencia matutina

Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. 

Reconoce a las Fuerzas Armadas que participaron en el operativo donde abatieron a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho" y envía su pésame a las familias de elementos fallecidos en el acontecimiento. 

El general Ricardo Trevilla Trejo hace un recuento del paso de "El Mencho" por el narcotráfico en México; resalta las veces en que fue detenido, buscado e interceptado, hasta que se dio el momento de su captura y abatimiento. 

