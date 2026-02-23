Más Información
Caos por “El Mencho” desata 252 bloqueos en 20 estados; 90% ya fueron desactivados, afirma el Gabinete de Seguridad
Universidades ajustan modalidades de clases por violencia tras muerte de "El Mencho"; UNAM, UDG y UAEMéx aplican clases virtuales e híbridas
Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la conferencia matutina desde Palacio Nacional, para informar sobre los acontecimientos más relevantes de México.
Gabinete de Seguridad, presente en la conferencia matutina
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Reconoce a las Fuerzas Armadas que participaron en el operativo donde abatieron a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho" y envía su pésame a las familias de elementos fallecidos en el acontecimiento.
El general Ricardo Trevilla Trejo hace un recuento del paso de "El Mencho" por el narcotráfico en México; resalta las veces en que fue detenido, buscado e interceptado, hasta que se dio el momento de su captura y abatimiento.
"El Mencho" contaba con hospital privado en Jalisco; líder del CJNG se atendía por insuficiencia renal
