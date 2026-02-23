Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Reconoce a las Fuerzas Armadas que participaron en el operativo donde abatieron a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho" y envía su pésame a las familias de elementos fallecidos en el acontecimiento.

El general Ricardo Trevilla Trejo hace un recuento del paso de "El Mencho" por el narcotráfico en México; resalta las veces en que fue detenido, buscado e interceptado, hasta que se dio el momento de su captura y abatimiento.