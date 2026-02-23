Estadounidenses y canadienses que se encontraban en Puerto Vallarta el domingo narraron a distintos medios los momentos de terror que vivieron con la violencia que se desató tras el operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

La canadiense Jamie Boratynec contó al Vancouver Sun que durante 20 minutos, permaneció agachada con otras personas detrás de una puerta en el baño del hotel Los Arcos, en el puerto jalisciense, mientras escuchaba afuera el sonido de disparos y granadas aturdidoras.

“La gente lloraba. La gente se escondía debajo de las camas. Estaba muerta de miedo”, dijo Boratynec. Envió un mensaje de texto a su hijo en la Columbia Británica para decirle que lo quería.

“No sabía si saldría con vida. Soy todo lo que tiene”, dijo.

Boratynec explicó que estaba en la recepción del hotel cuando empezó a leer mensajes de que estaban despejando playas y calles. Luego “entraron corriendo guardias de seguridad armados, gritando: ¡Vamos, vamos, vamos!”.

La llevaron a la habitación de un desconocido junto con otros 20 huéspedes y miembros del personal, la empujaron al baño y le dijeron que se quedara callada. “Estábamos atrapados. Por si alguien entraba disparando”, dijo Boratynec. “Las mujeres lloraban. No sabíamos qué estaba pasando”.

Boratynec, residente de la localidad canadiense de Surrey, dijo que primero pensó en un tiroteo. Cuando finalmente los agentes de seguridad llegaron a sacarlos de ahí, los llevaron al restaurante y fue cuando se enteraron del operativo contra el “Mencho” y la violencia que desató en la región.

“Pedí dos tequilas y una cerveza”, confesó la canadiense, quien aseguró que no podía parar de temblar. “Estábamos muertos de miedo”.

Eugene Marchenko, de 37 años, originario de Charleston, Carolina del Sur, dijo a Fox News que se despertó con el sonido estridente de las bocinas y vio seis coches completamente envueltos en llamas justo fuera de su balcón. Él y su esposa, que habían llegado a México solo un día antes y se hospedaron en un Airbnb, se vieron obligados a evacuar durante varias horas, por temor a que un camión cisterna cercano, también en llamas, pudiera explotar.

Un vecino le mostró un video donde hombres estaban obligando a la gente que viajaba en vehículos a bajarse, antes de prenderle fuego a los autos.

Por la tarde, Marchenko salió a buscar comida y vio farmacias y tienditas reducidas a cenizas. También vio a personas saqueando cervezas y cigarros en otros lugares.

Adriana Bell, estadounidense residente de Miami, también estaba en Puerto Vallarta cuando se desató la violencia. Viajó a México para participar en una boda en Guadalajara y luego pensaba celebrar un cumpleaños en la ciudad de México.

Estaba hospedada en el Marriott. Cuando todo empezó, vio que muchos turistas decidieron irse al aeropuerto. “Ahora están encerrados allí y no pueden salir”, dijo a Fox News el domingo. “Según nos han contado otros huéspedes, están sobreviviendo a base de barritas de cereales”.

“Aquí está mi testamento”

Otro estadounidense que habló con Fox News pero no dio su nombre, indicó que era el primer viaje que él y su esposa hacían sin su hijo de cuatro años, a quien dejaron con familiares.

Al estallar el caos, optaron por hablar con la familia. “Es la primera vez que estamos lejos de él. Tuve que llamar a mi madre y decirle: 'Mira, aquí está mi testamento. No quiero que entren en pánico, pero quizá deban quedarse un par de días más con mi hijo”, explicó.

Katy Holloman, originaria de California, estaba por salir al aeropuerto cuando le dijeron que debía quedarse en el hotel.

“Nos dijeron que nos refugiáramos en el lugar donde estábamos, que debíamos quedarnos en el hotel, que aquí estábamos más seguros, pero que no era seguro viajar al aeropuerto”, indicó al The New York Post.

“La carretera está cerrada debido al cártel. No hay vuelos que salgan del aeropuerto hacia Estados Unidos. Los hemos reprogramado para mañana [lunes] por la tarde, con la esperanza de poder llegar a casa”, añadió.

“Solo vamos a rezar para que mañana podamos volver a casa. Esto no tiene precedentes aquí, el personal del hotel dice que nunca había pasado antes”.

Añadió: “Así que vamos a intentar sacar lo mejor de la situación. Supongo que es hora de deshacer las maletas y ponernos los bañadores otra vez”.

Daniel Smith, de Palm Springs, posteó un video en redes sociales que a ellos los evacuaron del edificio donde se encontraban.

Su hermano Richard posteó: “Por favor, mantengan buenos pensamientos para mi hermano Daniel. Puerto Vallarta está sitiado. Está atrapado en el centro y todas las carreteras de entrada y salida están cerradas. No puede volver a casa”.

Explicó que Daniel tenía amigos en el centro de Puerto Vallarta con los que podía quedarse, pero que no sabía si sería evacuado de nuevo. “El cártel de la droga está enfadado”, afirmó Richard.

Diversas aerolíneas, incluyendo United Airlines, American, Alaska y Delta suspendieron vuelos desde y hacia Puerto Vallarta, debido a la violencia. La cancelación se mantenía este lunes.