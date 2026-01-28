Señor Director:El Gobierno del Estado de Campeche ha leído con atención el reportaje publicado por EL UNIVERSAL sobre la situación en la entidad y manifiesta lo siguiente de manera respetuosa y responsable:

1. Libertad de expresión y ejercicio periodístico.

En Campeche se respeta en todo momento la libertad de expresión y el derecho de las y los periodistas a ejercer su labor informativa. El gobierno estatal no ha prohibido ni impedido el periodismo crítico, ni ha ordenado el cierre de medios por esa razón. La crítica, el debate público y el escrutinio de la gestión pública son legítimos y forman parte de la vida democrática.

2. Sobre los medios impresos referidos en la nota.

La desaparición de algunos periódicos impresos en el estado responde principalmente a factores estructurales del mercado de medios, transformaciones tecnológicas y la pérdida de ciertos esquemas de financiamiento que históricamente estuvieron ligados a grupos políticos específicos y a relaciones de poder previas, no a prácticas de censura o cierres ordenados por el gobierno. El Ejecutivo no tiene facultades para clausurar empresas de comunicación ni lo ha hecho.

3. Sanciones por violencia política de género y expresiones misóginas.

Es importante precisar que las sanciones impuestas a determinados comunicadores no tienen relación con su labor informativa, ya que pueden y continúan ejerciendo el periodismo con total libertad. Dichas resoluciones derivaron de expresiones misóginas, despectivas y ofensivas, determinadas por autoridades electorales y judiciales autónomas, conforme a la ley. La crítica es legítima; la violencia verbal y la denigración, no.

4. Respeto a la autonomía de la Universidad Autónoma de Campeche.

El Gobierno del Estado de Campeche respeta de manera plena e irrestricta la autonomía de la Universidad Autónoma de Campeche, como principio constitucional que garantiza la libertad académica, administrativa y de autogobierno.

La autonomía universitaria no implica subordinación ni intervención por parte del Poder Ejecutivo en su vida interna, y este gobierno no ha emitido instrucciones ni tomado decisiones para influir en procesos académicos, administrativos o judiciales relacionados con la institución.

Cualquier actuación de las autoridades competentes se rige por el marco legal vigente y por los principios del debido proceso, sin menoscabo del respeto a la autonomía universitaria.

5. Carnaval y botargas.

Respecto a los hechos ocurridos durante el Sábado de Bando del Carnaval, el Gobierno del Estado condena de manera absoluta cualquier representación que trivialice, haga apología de la violencia o revictimice a personas que han sufrido hechos delictivos reales. El carnaval es una tradición del pueblo campechano y no debe ser utilizado para la confrontación política ni para la burla del dolor humano.

6. Respeto a resoluciones judiciales.

El Gobierno del Estado respeta y acata las resoluciones emitidas por instancias judiciales, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un marco de Estado de derecho y fortaleza institucional.

El Gobierno del Estado de Campeche hace un llamado al respeto mutuo entre autoridades, medios de comunicación y la sociedad en general, así como a diferenciar entre crítica legítima, libertad de expresión y procedimientos legales autónomos, evitando conclusiones que puedan confundir contextos jurídicos con supuestas intenciones políticas de censura.

ATENTAMENTE

Walther David Patrón Bacab

Titular de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado

Respuesta de la reportera:

La respuesta del gobierno del estado no desmiente lo publicado en el reportaje en mención. El texto se basó única y exclusivamente en las declaraciones realizadas por los entrevistados.María Cabadas