Airbnb.org, organización sin fines de lucro de la plataforma, y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración por tres años para alojar de manera gratuita a damnificados por emergencias y desastres en la capital.

Además de habilitar inmuebles de estancia turística temporal para los trabajadores de la dependencia que atiendan las emergencias.

“En muchas ocasiones, las emergencias y los desastres en la Ciudad de México, como sismos, inundaciones e incendios, afectan de manera importante los inmuebles, provocando que las personas no pueden continuar habitándolos”, comentó en conferencia de prensa la titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa.

Explicó que este convenio, sin inversión por parte del gobierno local, es para “personas que se queden sin posibilidad de regresar a su vivienda y que estén por lo menos en un lugar seguro”.

El director ejecutivo de Airbnb.org, Christoph Gorder, explicó que el acuerdo está pensado para brindar alojamiento temporal gratuito de forma inmediata, incluso en tres horas.

Precisó que los alojamientos podrían ir desde una semana hasta un máximo de 30 días.