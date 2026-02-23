Más Información

Una serie de incendios provocados se registró durante la madrugada de este lunes 23 de febrero en distintos puntos de San Luis Río Colorado, donde al menos tres vehículos particulares, una tienda de conveniencia y varios camiones de reparto fueron consumidos por el fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, los automóviles incendiados se encontraban estacionados en diferentes sectores de la ciudad: uno en el cruce de avenida Dominicana y calle 34, y otro sobre Tamaulipas entre calles 32 y 33.

Asimismo, una sucursal de la cadena Oxxo fue siniestrada en la intersección de calzada Monterrey y San Isidro, en las inmediaciones de la colonia Topahue.

De manera paralela, varios camiones repartidores que se encontraban al interior de una bodega de la empresa Pepsi, sobre calzada Constitución, también fueron incendiados.

Las autoridades no han emitido una postura oficial sobre las causas de los ataques, reportado personas lesionadas o detenidas.

No obstante, la ciudad y el estado de Sonora se suman a otras entidades que han registrado hechos violentos tras el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Jalisco.

