Bruselas. El caos generado por la muerte de El Mencho desencadenó en los gobiernos europeos una avalancha de alertas dirigidas a sus connacionales que están o piensan viajar a México, al tiempo que activaron servicios de atención de emergencia sin interrupción en sus misiones diplomáticas.

De Irlanda a Hungría, de Alemania a Portugal, los gobiernos siguen de cerca la reacción violenta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por la muerte de su líder, actualizando sus avisos de seguridad a través de redes sociales y sus plataformas oficiales de información.

Como común denominador, piden a sus ciudadanos estar atentos, pendientes de los acontecimientos en desarrollo y evitar desplazamientos innecesarios en los focos rojos.

En concreto, exhortan a evitar las zonas en donde haya presencia de las fuerzas del orden, mantenerse alerta y atentos a su entorno, resguardarse y limitar los viajes no esenciales, seguir de cerca la información difundida por medios locales confiables y cumplir las instrucciones de las autoridades federales y locales.

En caso de emergencia, aconsejan llamar al 911 o a los números puestos a disposición por embajadas y consulados. También piden mantener informados periódicamente a sus seres queridos sobre su ubicación y situación, tanto por teléfono, mensajes de texto o redes sociales.

“Se ruega seguir escrupulosamente las indicaciones de las autoridades estatales y federales, evitar las aglomeraciones y las zonas afectadas por operaciones de seguridad, y estar atento a los medios de comunicación locales para conocer las últimas novedades”, reza la alerta divulgada por la Embajada de Italia en México.

Algunos países acentúan la tensión que experimentan seis entidades del país, como es el caso de la Embajada de Portugal en México.

“Tras la intervención de las fuerzas de seguridad este domingo contra el crimen organizado en el estado de Jalisco, la Embajada ha recibido informes de graves perturbaciones del orden público, incluyendo bloqueos de carreteras, tiroteos y detenciones de transeúntes en varias zonas del país, especialmente en Jalisco (Guadalajara), Guanajuato y Michoacán (Morelia)”.

“Ante el deterioro de la situación de seguridad, recomendamos a los ciudadanos, turistas y residentes portugueses, especialmente en los estados de Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Colima, Michoacán y Tamaulipas, que eviten viajes innecesarios”.

La advertencia del gobierno del premier húngaro Viktor Orbán cubre nueve estados: “En vista de la ola de violencia provocada por los cárteles de la droga, por la crítica situación de seguridad, pedimos a los ciudadanos húngaros de la región -Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Nayarit, Michoacán, Colima, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla- que tengan especial cuidado: si es posible, evite las intersecciones con mucho tráfico, permanezca en su casa o alojamiento y siga los anuncios e instrucciones de las autoridades locales”.

La Embajada de Bélgica recomienda a todos los viajeros evitar desplazamientos innecesarios en Jalisco, así como mantener precaución en otros nueve estados: Guanajuato, Michoacán, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas y Baja California.

El gobierno británico hace un llamado a estar alerta no importa el lugar en México, y comunica a sus connacionales que el seguro de viaje quedará invalidado si desacatan las recomendaciones de evitar todos los viajes, excepto los esenciales, a puntos específicamente señalados en 11 estados.

“Las autoridades de Puerto Vallarta han emitido una alerta pública para permanecer en casa. Las rutas a los aeropuertos podrían estar bloqueadas. Se recomienda extremar la precaución (...) incluyendo las órdenes de permanecer en casa y evitar viajes no esenciales en las zonas afectadas. También se han reportado incidentes de seguridad en otras partes de México. A medida que la situación evolucione, dondequiera que se encuentre en México, debe mantenerse alerta y seguir las recomendaciones de seguridad locales”, señala el aviso británico.

El Ministerio de Exteriores de Alemania igualmente insta a estar atentos en cualquier parte de México. “El 22 de febrero, las fuerzas de seguridad mexicanas llevaron a cabo operaciones en el estado de Jalisco, en las que también murió un líder del cártel. Como consecuencia, se produjeron disturbios, bloqueos de carreteras e incendios provocados en diferentes partes del país. Se recomienda urgentemente tener en cuenta los consejos en todo México”.

El Consulado de España en Guadalajara mantuvo cerradas sus instalaciones este lunes “como medida preventiva ante la situación de seguridad que se registra en la región”.