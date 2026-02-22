Más Información

La "farsa" de los Therians y el despido de Marx Arriaga, en los memes de la semana

"Soy una sombra entre las manos de mis sombras": entrevista con Ana Clavel

Selena: el micrófono con lipstick

Mi lucha: la estafa del odio

“La tierra no es un botín de guerra, nos pertenece a todos”: entrevista con Delcy Morelos

Entre la política y el ideal: la sirena y el jubilado de Élmer Mendoza

La ola de violencia que se desató esta mañana en Jalisco derivo en la cancelación de varios eventos masivos, actividades públicas y espectáculos en distintos puntos del estados.

Entre las suspensiones se encuentra el concierto que la cantante estadounidense, , tenía programado esta noche en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales de OCESA, donde sin dar mayores detalles y aludiendo a "causas ajenas al artista" confirmaron la suspensión definitiva del evento.

"Informamos al público de Guadalajara que, debido a circunstancias ajenas al artista, al promotor y al recinto, el show de Kali Uchis programado para hoy 22 de febrero en el Auditorio Telmex no se llevará a cabo", se puede leer en el texto.

La promotora también detalló que los reembolsos se harán conforme al método de compra: de forma automática para quienes adquirieron boletos en línea y directamente en taquilla para compras físicas.

La situación de inseguridad se desató tras un operativo realizado por fuerzas federales en municipio de Tapalpa, y en el que, según reporter preliminares, fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG, lo que provocó bloqueos, incendios y la activación de un Código Rojo por parte de las autoridades.

La cancelación del concierto se suma a una serie de suspensiones de eventos masivas que incluyen actividades deportivas, culturales y académicas.

