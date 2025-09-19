Genaro Lozano, recién llegado a Italia como embajador de México, encabezó este viernes 19 de septiembre la celebración del Grito de Independencia en Roma, tras los festejos patrios en nuestro país.

La embajada de México en Italia dijo que el embajador Lozano celebró “el Grito en Italia”, “ante un muy numeroso auditorio”.

Existen numerosos vínculos entre Italia y México: culturales, políticos y comerciales. Somos dos socios confiables y seguiremos trabajando con entusiasmo para fortalecer esta amistad y construir un futuro de prosperidad compartida”, expresó Lozano.

Embajador Genaro Lozano encabeza el Grito de Independencia desde Roma (19/09/2025). Foto: Especial

Además, en la embajada italiana se proyectó para los y las connacionales el primer Grito de Independencia que dio la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 19 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Un momento único celebrado también por la Embajada de México en Italia”, dijo la embajada.

