La mañana de este miércoles, la Cárcel Regional de Puerto Vallarta presenta un ambiente inusualmente tranquilo, tres días después de la fuga de 23 internos registrada el pasado domingo 22 de febrero de 2026, en medio de la jornada de violencia que sacudió al municipio.

De acuerdo con reportes oficiales, entre los prófugos se encuentran personas procesadas o sentenciadas por delitos de alto impacto, como homicidio y secuestro. La evasión ocurrió durante los disturbios generados tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En un recorrido por el exterior del complejo penitenciario y los juzgados de juicios orales contiguos, se observó poco movimiento tanto vehicular como peatonal. Una de las puertas del área judicial permanecía abierta, mientras que en los alrededores no se apreciaba presencia visible de elementos federales resguardando el sitio.

La periferia luce prácticamente solitaria. Las calles cercanas, que habitualmente registran tránsito de familiares, litigantes y personal administrativo, permanecen semivacías, con algunos vehículos circulando de manera esporádica.

Así luce la Cárcel Regional de Puerto Vallarta este miércoles 25 de febrero de 2026. Foto: Juan Carlos Williams/ EL UNIVERSAL

Las torres de vigilancia del penal muestran escaso personal a la vista, sin actividad evidente desde el exterior. No se observaron operativos especiales ni filtros de seguridad en los accesos cercanos al complejo.

La Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco confirmó la evasión de los 23 reos y señaló que la fuga se produjo durante los hechos violentos registrados en la región ese domingo, cuando se reportaron bloqueos, incendios y ataques armados en distintos puntos del municipio.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre la recaptura de los internos ni sobre posibles responsabilidades administrativas por la evasión. Mientras tanto, la cárcel regional permanece en aparente calma, contrastando con la magnitud del incidente que permitió la salida de más de una veintena de reclusos considerados de alta peligrosidad.

