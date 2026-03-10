Policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) capturaron a Edwin "N" por su presunta participación en el feminicidio de su madre y en la tentativa de homicidio de su hermano, el pasado 23 de febrero en la alcaldía Iztapalapa.

La FGJ informó que, de acuerdo con la investigación, el día de los hechos se registró una agresión dentro de un departamento de la colonia El Vergel, en la cual un joven y su madre fueron agredidos.

Debido al ataque, el hijo perdió el conocimiento y cuando despertó encontró a su mamá sin vida.

Tras lo anterior, policías de investigación realizaron indagatorias, entre las cuales revisaron las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la unidad habitacional donde ocurrió el crimen.

Al realizar entrevistas con los hijos de la víctima se detectaron inconsistencias en las declaraciones de Edwin.

Con los datos de prueba recabados, un agente del Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión a un juez de control, quien liberó el mandamiento judicial.

Policías de investigación detuvieron a Edwin en calles de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, dos semanas después del crimen.

El detenido fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

