Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México; se espera mala calidad del aire este miércoles 11 de marzo

Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) capturaron a Edwin "N" por su presunta participación en el feminicidio de su madre y en la de su hermano, el pasado 23 de febrero en la alcaldía Iztapalapa.

La FGJ informó que, de acuerdo con la investigación, el día de los hechos se registró una agresión dentro de un departamento de la , en la cual un joven y su madre fueron agredidos.

Debido al ataque, el hijo perdió el conocimiento y cuando despertó encontró a su mamá sin vida.

Tras lo anterior, policías de investigación realizaron indagatorias, entre las cuales revisaron las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la unidad habitacional donde ocurrió el crimen.

Al realizar entrevistas con los hijos de la víctima se detectaron inconsistencias en las declaraciones de Edwin.

Con los datos de prueba recabados, un agente del Ministerio Público solicitó una a un juez de control, quien liberó el mandamiento judicial.

Policías de investigación detuvieron a Edwin en calles de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, dos semanas después del crimen.

El detenido fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

