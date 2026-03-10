Autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) recomendaron a las y los pasajeros que tengan vuelo programado para este 11 de marzo, llegar con anticipación.

A través de redes sociales, las autoridades aeroportuarias recordaron que para el día de mañana se prevén afectaciones en las vialidades de acceso a las terminales del Aeropuerto, “por lo que te recomendamos anticipar tu llegada si tienes un vuelo programado”.

Asimismo, sugirieron llegar al estacionamiento alterno ubicado en Ciudad Deportiva, en Magdalena Mixihuca, y de ahí usar su servicio gratuito de transporte a la Terminal 2.

Cabe recordar que, ante la cercanía del Mundial, taxistas del AICM anunciaron que a partir de este miércoles, y de manera permanente, realizarán movilizaciones en las terminales 1 y 2, mismas que se replicarán a los demás aeropuertos del país, pues señalan que el Gobierno Federal sigue apoyando "en lo oscurito" a los aplicaciones como Uber y Didi para que trabajen sin pagar permisos y cuotas establecidos desde hace más 40 años.

Taxistas del AICM protestan por servicio de aplicaciones dentro del Aeropuerto. Foto: Especial

En un comunicado, los inconformes señalaron que esa situación ha causado demasiadas molestias e incertidumbres en el gremio, toda vez que no ha habido ningún posicionamiento real por parte de las autoridades gubernamentales.

Todo ello, argumentaron, ha provocado que los propietarios de los autos que trabajan en Uber y Didi, se hayan podido extender sin problema alguno y de manera ilegal, por todas las terminales aéreas del territorio nacional, sin que ofrezcan seguro del pasajero en caso de robo, accidente o falla mecánica de la unidad.

"La movilización que haremos a partir del próximo miércoles será de carácter permanente hasta que las autoridades gubernamentales y aeroportuarias se comprometan por escrito a no modificar las disposiciones legales actuales, para que los taxistas de aplicación cuenten cómodamente con un traje a la medida", resaltaron los permisionarios.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) también invitó a la ciudadanía a anticipar su salida y utilizar como alternativas viales la calzada Ignacio Zaragoza, el Eje 3 Oriente y la avenida Oceanía debido a estas movilizaciones que se prevén.

“Para más información y conocer la situación de la vialidad en tiempo real, esta Secretaría invita a seguir las cuentas del Centro de Orientación Vial @OVIALCDMX, en Facebook como Orientador Vial, y en TikTok OVIAL_SSCCDMX”, se precisó.

