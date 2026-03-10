Más Información

Dos de los tres tras el derrumbe de un edificio en proceso de demolición sobre la calzada , en la alcaldía Cuauhtémoc, fueron trasladados al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo).

Los cuerpos fueron trasladados de la agencia del Ministerio Público Cuauhtémoc 8 al Incifo en carrozas funerarias, una de color blanco y otra café, donde se les practicarán los antes de ser entregados a sus familiares.

Trasladan al Incifo cuerpos de trabajadores fallecidos en derrumbe de edificio en San Antonio Abad; practicarán procedimientos periciales. Foto: Arantxa Meave.
El colapso ocurrió el lunes 9 de marzo, cuando el inmueble que era demolido se vino abajo, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y el inicio de labores de búsqueda entre los escombros.

La titular de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, , informó que el primer trabajador sin vida fue localizado la tarde de ayer, cerca de las 16:00 horas; el segundo cuerpo fue encontrado durante la madrugada, alrededor de las 4:00 horas, mientras que el tercer trabajador fue ubicado y recuperado la mañana de este martes.

