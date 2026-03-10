Más Información
Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior
Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México; se espera mala calidad del aire este miércoles 11 de marzo
Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi
Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma
Dos de los tres trabajadores que fallecieron tras el derrumbe de un edificio en proceso de demolición sobre la calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, fueron trasladados al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo).
Los cuerpos fueron trasladados de la agencia del Ministerio Público Cuauhtémoc 8 al Incifo en carrozas funerarias, una de color blanco y otra café, donde se les practicarán los procedimientos periciales antes de ser entregados a sus familiares.
Lee también Alcaldía Cuauhtémoc retira campamento desde donde arrojaban piedras a automovilistas en Circuito Interior; Rojo de la Vega solicita apoyo
El colapso ocurrió el lunes 9 de marzo, cuando el inmueble que era demolido se vino abajo, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y el inicio de labores de búsqueda entre los escombros.
La titular de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Vanegas, informó que el primer trabajador sin vida fue localizado la tarde de ayer, cerca de las 16:00 horas; el segundo cuerpo fue encontrado durante la madrugada, alrededor de las 4:00 horas, mientras que el tercer trabajador fue ubicado y recuperado la mañana de este martes.
Lee también Diputada de Morena propone que violencia estética en los trabajos se considere práctica discriminatoria; busca modificar Ley
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]