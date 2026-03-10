Dos de los tres trabajadores que fallecieron tras el derrumbe de un edificio en proceso de demolición sobre la calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, fueron trasladados al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo).

Los cuerpos fueron trasladados de la agencia del Ministerio Público Cuauhtémoc 8 al Incifo en carrozas funerarias, una de color blanco y otra café, donde se les practicarán los procedimientos periciales antes de ser entregados a sus familiares.

Trasladan al Incifo cuerpos de trabajadores fallecidos en derrumbe de edificio en San Antonio Abad; practicarán procedimientos periciales. Foto: Arantxa Meave.

El colapso ocurrió el lunes 9 de marzo, cuando el inmueble que era demolido se vino abajo, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y el inicio de labores de búsqueda entre los escombros.

La titular de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Vanegas, informó que el primer trabajador sin vida fue localizado la tarde de ayer, cerca de las 16:00 horas; el segundo cuerpo fue encontrado durante la madrugada, alrededor de las 4:00 horas, mientras que el tercer trabajador fue ubicado y recuperado la mañana de este martes.

