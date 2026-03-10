Naucalpan, Méx. -Autoridades de Naucalpan volvieron a instalar los maceteros sobre la calle 20 de noviembre en San Mateo Nopala, para evitar el tránsito de camiones pesados luego de la muerte de María del Refugio, de 58 años de edad, víctima del accidente vehicular donde un camión de basura se quedó sin frenos y se impactó sobre el andador que da a la calle Calvario.

“Tuvo que ocurrir una pérdida humana para ver si ahora sí nos hacen caso”, declaró Teresa Carrillo, vecina de la calle Calvario, al dar a conocer que no es el segundo accidente de este tipo que ocurre.

“No es el segundo accidente, se han venido muchos carros, antes se han venido carros, bicicletas, motocicletas, hace un año hubo uno, pero gracias a Dios no pasó nada. Tuvo que pasar esto para que nos voltearan a ver”, comentó.

Al igual que Teresa, la señora Angélica Lobato reconoció que en diversas ocasiones los vecinos buscaron a las autoridades municipales para dar una solución a la movilidad de la colonia y evitar el paso de camiones de carga.

“Antes pedíamos que pusieran unos arcos hasta arriba en la UVM y no quisieron, entonces lo que se pusieron fueron dos jardineras, pero las movían”, señaló.

Angélica Lobato era comadre de María del Refugio, quien falleció en este accidente el 9 de marzo. Recordó que fue a las ocho de la mañana cuando oyó el estruendo.

Dan último adiós a María del Refugio “N”, la mujer que perdió la vida tras ser atropellada por un camión recolector en San Mateo Nopala. Foto: Gisela González Granados / EL UNIVERSAL

“Yo vivo con mi nieto, me paré rápido abrí la recámara y le dije estás bien y me dijo que sí, abrí la puerta y vi que el camión estaba todo volteado, se oían gritos”, narró.

Al poco tiempo su hija llegó a la casa para confirmar que estuviera a salvo; fue entonces cuando ambas salieron de la vivienda para ver qué había pasado.

“Mi hija llegó, subimos a ver y salimos a ver quién estaba gritando y vimos que era mi comadre, la señora Mari”.

Al percatarse de la presencia de la señora María, Angélica Lobato y su hija acudieron a auxiliarla, los vecinos llamaron a urgencias.

“Le hablábamos para que no cerrara los ojos, le decíamos no te duermas Mari y ella decía no, no”.

Al lugar acudieron los cuerpos de emergencia para trasladar a la señora María del Refugio al Hospital del IMSS de Lomas Verdes, sin embargo, en el trayecto perdió la vida.

La tarde de este pasado martes, familiares, vecinos y conocidos dieron el último adiós a María del Refugio.

El cortejo fúnebre arribó a la parroquia San Mateo Apóstol y Evangelista de Nopala, donde se llevó a cabo la misa de cuerpo presente, posteriormente, los restos fueron sepultados en el panteón.

“Ella era mi comadrita, sus hijas no le llaman Mari, ni güera, le llaman vida, porque yo me imagino que les daba vida a todas ellas”, relató Angélica.

