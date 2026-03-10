La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), así como sus medidas y restricciones para el miércoles 11 de marzo.

Lo anterior, luego de que el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó que el sistema de alta presión que favoreció las altas concentraciones de ozono que dieron origen a la activación de la contingencia, mantendrá condiciones de mala dispersión de los contaminantes.

Los modelos meteorológicos muestran que, para este miércoles, la estabilidad atmosférica seguirá siendo de moderada a fuerte y el viento será débil; estos factores, en conjunto con la radiación solar intensa, propiciarán concentraciones de ozono dentro del rango de mala a muy mala calidad del aire en el Valle de México.

dmrr/cr