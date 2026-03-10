La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la tarde de este martes 10 de marzo la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por lo que se activaron restricciones vehiculares para mañana miércoles 11 de marzo.

Debido a lo anterior, mañana deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas los siguientes automóviles:

Los automóviles que no podrán circular este miércoles son los hologramas 0 y 00 con engomado rojo y la terminación de placa 3 o 4 .

con engomado rojo y la terminación de . Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 .

. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00 , engomado rojo, terminación de placa 3 o 4 .

, engomado rojo, terminación de placa . Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2 .

. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), le aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

