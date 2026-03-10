La diputada local del PVEM, Paula Pérez propuso que los establecimientos mercantiles estén obligados a contar con espacios para el estacionamiento de bicicletas u otros vehículos no motorizados.

Su iniciativa plantea modificar la Ley de Establecimientos Mercantiles para que estos espacios de estacionamiento se ajusten a los criterios de diseño universal y accesibilidad para las personas con discapacidad, “en términos de lo que dispone la Ley de la Accesibilidad para la Ciudad de México; estos espacios se ubicarán en el mismo lugar en donde se localicen los cajones de estacionamiento referidos en el párrafo que antecede”.

La legisladora también propuso modificar la Ley de Movilidad para que los edificios públicos del Gobierno de la Ciudad de México y de las alcaldías cuenten con espacios para estacionar bicicletas y vehículos no motorizados.

Desde tribuna, la legisladora señaló que el derecho a la movilidad no se trata sólo de trasladarse de un lugar a otro, sino de hacerlo de forma segura, accesible, sustentable y equitativa, pues se trata de un tema de justicia social.

Actualmente, dijo, miles de personas utilizan la bicicleta y otros vehículos no motorizados para ir al trabajo, a la escuela o para conectarse con el transporte público. Sin embargo, muchas dejan de hacerlo por una razón muy simple: no tienen dónde dejar su bicicleta de forma segura.

“La realidad es clara: muchas personas quieren usar la bicicleta, pero no lo hacen porque no hay espacios seguros para estacionarla”, señaló.

Añadió que la propuesta surge de una idea sencilla: si hay espacio para los automóviles, también debe haberlo para las bicicletas.

Además, aclaró que estos espacios deberán ubicarse preferentemente dentro de estacionamientos existentes, evitando afectar banquetas o el paso de peatones.

