La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que solicitará a las alcaldías fortalecer los mecanismos de supervisión y vigilancia de las demoliciones que se realicen en sus territorios, tras el desplome de un edificio en demolición en San Antonio Abad ocurrido este 9 de marzo.

“Vamos a solicitar a todas las alcaldías de la Ciudad de México, que, de acuerdo a sus atribuciones, fortalezcan los mecanismos de supervisión y de vigilancia de las demoliciones”, dijo.

En conferencia de prensa, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, explicó que a las alcaldías les corresponde vigilar que las obras y demoliciones que se realicen en su territorio se ejecuten conforme a las medidas de seguridad.

Lee también Alcaldía Cuauhtémoc retira campamento desde donde arrojaban piedras a automovilistas en Circuito Interior; Rojo de la Vega solicita apoyo

“De conformidad con la Constitución Política de nuestra ciudad, así como con la Ley Orgánica de Alcaldías, también de la Ciudad de México, en su artículo 32 y el Reglamento para las Construcciones del Distrito Federal, se establece con claridad que a las alcaldías, en el ámbito de sus atribuciones en materia de desarrollo urbano, protección civil y verificación administrativa, les corresponde vigilar que las obras y demoliciones que se realicen en su territorio, se ejecuten conforme a las medidas de seguridad, previstas en dicho ordenamiento y en las normas técnicas complementarias aplicables”, indicó.

Entre esas responsabilidades dijo, están verificar que durante la ejecución de los trabajos se adopten las medidas necesarias para proteger a las edificaciones colindantes; garantizar condiciones de seguridad para las personas y evitar riesgos a la vía pública; así como supervisar que las demoliciones se realicen con los procedimientos y protecciones adecuados, para prevenir daños a terceros.

Además, las 16 alcaldías cuentan con facultades para realizar visitas de verificación, ordenar medidas de seguridad, y en caso de que sea necesario, suspender trabajos cuando existan condiciones que puedan representar algún riesgo para la población o para los inmuebles vecinos.

Lee también Diputada de Morena propone que violencia estética en los trabajos se considere práctica discriminatoria; busca modificar Ley

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr