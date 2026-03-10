Ángel, de 42 años de edad, es el sobreviviente del colapso del edificio que se encontraba en proceso de demolición en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc. El trabajador se desempeñaba como operador de maquinaria pesada y participaba en las labores de demolición desde hace aproximadamente un año.

Tras el incidente, Miranda fue rescatado y trasladado al Hospital General Dr. Rubén Leñero, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde permanece internado bajo observación médica.

De acuerdo con su familia, su estado de salud es delicado, aunque se mantiene estable. Daniel, hermano del trabajador, explicó que continúan a la espera de mayor información por parte de los médicos sobre la evolución de su estado de salud.

Lee también Alcaldía Cuauhtémoc retira campamento desde donde arrojaban piedras a automovilistas en Circuito Interior; Rojo de la Vega solicita apoyo

Indicó que hasta el momento Ángel ha sido sometido a 13 tomografías como parte de los estudios realizados por especialistas para evaluar las lesiones derivadas del accidente. Por ahora, permanecerá hospitalizado mientras el personal médico determina su evolución y el tratamiento que deberá seguir.

El familiar también mencionó que representantes de la empresa para la que laboraba se acercaron a la familia; sin embargo, no se dieron detalles sobre el contenido de ese acercamiento.

El colapso del inmueble ocurrió mientras se realizaban trabajos de demolición en la colonia Tránsito, hecho que dejó víctimas entre los trabajadores que participaban en las labores. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

Lee también Diputada del PVEM propone que establecimientos tengan estacionamiento para vehículos no motorizados; destaca uso de bicicletas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr