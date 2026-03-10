Más Información

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México; se espera mala calidad del aire este miércoles 11 de marzo

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México; se espera mala calidad del aire este miércoles 11 de marzo

Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi

Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Ángel, de 42 años de edad, es el del colapso del edificio que se encontraba en proceso de demolición en la colonia Tránsito, . El trabajador se desempeñaba como operador de maquinaria pesada y participaba en las labores de demolición desde hace aproximadamente un año.

Tras el incidente, Miranda fue rescatado y trasladado al Hospital General Dr. Rubén Leñero, ubicado en la , donde permanece internado bajo observación médica.

De acuerdo con su familia, su estado de salud es delicado, aunque se mantiene estable. Daniel, hermano del trabajador, explicó que continúan a la espera de mayor información por parte de los médicos sobre la evolución de su estado de salud.

Lee también

Indicó que hasta el momento Ángel ha sido sometido a 13 tomografías como parte de los estudios realizados por especialistas para evaluar las lesiones derivadas del accidente. Por ahora, permanecerá hospitalizado mientras el personal médico determina su evolución y el tratamiento que deberá seguir.

El familiar también mencionó que para la que laboraba se acercaron a la familia; sin embargo, no se dieron detalles sobre el contenido de ese acercamiento.

El colapso del inmueble ocurrió mientras se realizaban trabajos de demolición en la colonia Tránsito, hecho que dejó víctimas entre los trabajadores que participaban en las labores. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]